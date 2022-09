Fußgänger überquert Nordring und wird von Lastwagen erfasst

Von: Dierk Rohdenburg

Unfall auf dem Nordring: Eine Person wurde schwer verletzt. © Privat

Wildeshausen – Auf dem Nordring in Wildeshausen ist es am Donnerstag um 14.40 Uhr zu einem schweren Unfall gekommen. Das Opfer schwebt offenbar in Lebensgefahr.

Nach ersten Erkenntnissen hatte ein Autofahrer auf freier Strecke zwischen dem Klärwerk und der Abbiegung zur Glaner Straße seinen Wagen angehalten und war ausgestiegen. Als der Mann die Fahrbahn überquerte, wurde er frontal von einem Lastwagen erfasst, der in Richtung Altona-Kreuzung fuhr.

Der Mann wurde offenbar schwerstverletzt und zunächst vom Notarzt behandelt. Er wird mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht. Die Strecke ist in beide Richtungen voll gesperrt. Die Sperrung wird sicherlich noch bis 16 Uhr aufrechterhalten. Der Verkehr wird über die Breslauer Straße oder die Glaner Straße umgeleitet.

Wir berichten weiter.