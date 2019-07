Holt er den Sieg nach Wildeshausen?

Wildeshausen – Fünf verschiedene Lokale in fünf Tagen. Der 31-jährige Charly Nguyen hat mit seinem asiatischen Restaurant „Bôme“ in Wildeshausen an der Fernsehsendung „Mein Lokal, Dein Lokal“ teilgenommen. In dieser treten Gastronomen in einem Kochwettbewerb gegeneinander an. Die Drehtage seien für Nguyen „super interessant“ gewesen. Der Fernsehsender Kabel 1 sei auf seine Homepage gestoßen und habe Nguyen Ende Mai kontaktiert und gefragt, ob er an der Sendung teilnehmen möchte. „Ab und zu drehen die in der Region und dann sind sie wohl auf uns gestoßen“, sagt der 31-Jährige, der das Restaurant zusammen mit seinen Eltern Hang und Hung führt. Sein Vater ist Sushi-Meister. „Es war alles etwas kurzfristig“, sagt Nguyen mit einem Lachen. „Das war ganz witzig. Ich hatte vorher einmal darüber nachgedacht, mich zu bewerben, und eine Woche später haben sie sich bei mir gemeldet. Wir haben uns sehr gefreut“, erinnert er sich.

Vor den offiziellen Dreharbeiten kam eine Angestellte des Senders, um Nguyen, seine Mitarbeiter und das Lokal kennenzulernen. „Ich sollte mich etwas vorstellen.“ Knapp zwei Wochen später folgte der Drehtag für die Homestory. „Meike Süsser war da und hat meiner Mutter und Schwester beim Zubereiten unseres Gourmet-Burgers über die Schulter geschaut.“ Am 24. Juni begannen dann die offiziellen Dreharbeiten in Wildeshausen. „Wir haben am Montag angefangen. Und waren somit also die Wochenstarter“, sagt Nguyen. „Es hat sowohl Vorteile als auch Nachteile, am ersten Tag anzufangen. Legt man einen guten Start hin, fängt die Woche auch direkt gut an. Der Nachteil ist, dass man die anderen Gastronomen noch nicht kennt.“

Der Drehtag ging von 9 Uhr bis 1 Uhr nachts. An dem Tag durfte er zwei Gastronomen aus Oldenburg, Sebastian Zantopp aus Cloppenburg sowie „Kalli“, einen Gastronomen eines griechischen Restaurants aus Garrel, willkommen heißen. Nguyen war mit der Konstellation zufrieden. „Wir waren eine tolle Truppe. Wir haben uns super verstanden. Es sind alles sympathische und jung gebliebene Gastronomen“, spricht er von seinen Mitstreitern. Der 31-Jährige, der in Bremen wohnt, war an dem Tag Gastgeber. Seine Mutter hat gekocht. „Es hat alles geklappt und es ist zum Glück nichts schief gelaufen. Anfangs war ich ganz locker, aber als dann so viele Leute vom Team da waren, war es teilweise ganz schön eng in dem kleinen Laden“, sagt er und lacht.

Bewertet wurden anschließend die Kriterien Essen, Service und Lokal. „Die Punkte untereinander wissen wir noch gar nicht. Die erfahren wir erst in zwei bis drei Wochen.“ Zum Schluss vergebe Süsser seine Punkte. Die Gastronomen haben jedoch schon vor der Kamera ihre Punkte abgegeben. Was Nguyen aber weiß, ist, dass das Essen gut bei seinen Gästen angekommen ist. „Es hat den anderen gut gefallen. Einer meinte ,Mist, schon am ersten Tag so gut‘“, erzählt er und lacht. Die Abende in den anderen Restaurants haben ihm auch sehr gut gefallen. Er denkt positiv und hat die Woche nicht als einen Konkurrenzkampf empfunden. „Aber es ist möglich, dass wir den Sieg nach Wildeshausen holen“, sagt er mit einem Lachen. Der Gewinner erhält den „goldenen Teller“ sowie 3 000 Euro Preisgeld. Die Sendung erscheint in etwa acht Wochen auf Kabel 1. Bis dahin dürfen die Wildeshauser gespannt sein, wer sich den Titel holt. lat