Beim „Hilfswikinger“ hilft nicht einmal Schnaps

Gildegericht verurteilt geizigen Lottomillionär

+ © Schneider Vor dem Hohen Gildegericht mussten sich auch am Dienstag im Krandel einige Wildeshauser verantworten. © Schneider

Wildeshausen - „Diese Untätigkeit ist erdrückend. Will sich nicht mal jemand selber anklagen?“ Kaum hatte sich das Hohe Gildegericht am Dienstagnachmittag im Krandel über die mangelnde Anzahl an zu verhandelnden Fällen beschwert, da führten die Wachsoldaten die „Schwerverbrecher“ vor – vom Lottomillionär, der keine Vergnügungssteuer zahlen wollte, bis hin zum „untalentierten Hilfswikinger“, der nicht mit Frauen umgehen kann.