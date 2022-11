Hohe Inzidenzzahl, weil Quarantänebescheide per Post kommen?

Von: Dierk Rohdenburg

Grafik von Corona-Viren: Ein universeller Antikörper könnte vor allen Varianten schützen. © Imago

Wildeshausen – Warum liegt der Landkreis Oldenburg bei der Corona-Inzidenz deutlich höher als vergleichbare Kommunen in Deutschland und ist mit der Sieben-Tage-Inzidenz von 455,7 bundesweit auf dem zweiten Rang?

Diese Frage kann das Gesundheitsamt des Landkreises nicht klar beantworten und über die Gründe nur mutmaßen. „Für uns hat das aber auch keine Priorität“, sagt die Amtsleiterin Petra Debbeler. Die Zahlen seien niedrig und würden zudem weiter sinken. Es gebe derzeit keine gravierenden Probleme mit Corona. Allerdings verschicke der Landkreis Oldenburg die Quarantäne-Bescheide weiterhin per Post. „Es ist ein offizieller Bescheid, der wohl bei den Leuten noch Eindruck hinterlässt“, so Debbeler. Zumindest mehr als eine E-Mail, die andernorts versendet wird – oder ein Telefonanruf aus dem Gesundheitsamt.

Ein weiterer Grund für eine relativ hohe Zahl an positiven Corona-Tests im Landkreis könnte laut Gesundheitsamt auch sein, dass es in den Gemeinden noch ein gutes Netz an Teststellen gibt. „Die Leute haben in jeder Kommune die Möglichkeit, sich testen zu lassen“, erläutert Debbeler. Zudem seien weiter negative Bescheide für Besuche in den Senioreneinrichtungen nötig. Auch das Krankenhaus Johanneum sei da sehr konsequent und möglicherweise genauer als andere Kliniken.

Das Robert-Koch-Institut (RKI) gab am Montag die Sieben-Tage-Inzidenz von 302 für das Land Niedersachsen an. Damit liegt es auf Platz drei hinter Bremen und Mecklenburg-Vorpommern. Da am Wochenende weniger Testungen, Labordiagnostik, Meldungen und praktisch keine Übermittlungen mehr vorgenommen werden, ist die Aussagekraft der tagesaktuellen Berichterstattung der Neuinfektionen sonntags und montags eingeschränkt, betont das RKI. Wichtig sei die Hospitalisierungsrate, die derzeit nicht besorgniserregend sei.