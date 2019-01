Hohe Investitionen ins Krankenhaus Johanneum

27,5 Millionen Euro für neue Intensivpflege und Umstrukturierung der OP-Abteilung

+ Stellt sich für die Zukunft auf: das Krankenhaus Johanneum.

Wildeshausen - Das Wildeshauser Krankenhaus Johanneum ist dabei, sich für mindestens die kommenden zehn Jahre optimal auf die Anforderungen des modernen Gesundheitssystems vorzubereiten. Dazu gehören umfangreiche Investitionen in Höhe von rund 27,5 Millionen Euro in bauliche Maßnahmen. Der Krankenhausplanungsausschuss des Landes Niedersachsen hat sich bereits für dieses Fördervolumen ausgesprochen, das für den Neubau der Intensivpflege und die Umstrukturierung der Operationsabteilung benötigt wird. In einer öffentlichen Ausschreibung von Aufträgen wurden vor wenigen Wochen zudem der Anbau für die Allgemeinpflege sowie die Betreuung der geriatrischen Patienten als wichtige Projekte genannt.