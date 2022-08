Hohe Auszeichnung für Feuerwehrmann Werner Mietzon

Von: Ove Bornholt

Übergabe: Kreisbrandmeister Andreas Tangemann (r.) zeichnet Werner Mietzon aus. © Kreisjugendfeuerwehr

Der Wildeshauser Feuerwehrmann Werner Mietzon hat nun eine hohe Auszeichnung für sein jahrzehntelanges Engagement für die Jugendfeuerwehr erhalten.

Wildeshausen/Emden – Wie viele Personen das deutsche Feuerwehr-Ehrenkreuz in Silber jährlich erhalten, kann Andreas Tangemann, Vizepräsident des Landesfeuerverbandes Niedersachsen und Kreisbrandmeister des Landkreises Oldenburg, spontan gar nicht beantworten, aber er weiß: „Das ist kein Streuartikel, den muss man sich schon richtig verdienen.“ Einer, der sich diese besondere Auszeichnung in 33 Jahren ehrenamtlicher Tätigkeit „richtig verdient“ habe, ist der Wildeshauser Werner Mietzon, heißt es in einer Pressemitteilung der Kreisjugendfeuerwehr.

Auf der jüngsten Delegiertenversammlung der niedersächsischen Jugendfeuerwehr in Emden wurde dem kürzlich ausgeschiedenen Bezirksjugendfeuerwehrwart und erst im Juni wiedergewählten Kreisjugendfeuerwehrwart des Landkreises Oldenburg das deutsche Feuerwehr-Ehrenkreuz in Silber verliehen – in Würdigung seiner hervorragenden Leistungen auf dem Gebiet des Feuerwehrwesens.

Jugendfeuerwehr mitgegründet

In seiner Laudatio zeichnete Tangemann den Werdegang des 61-jährigen Oberbrandmeisters nach: Im Dezember 1989 in die Freiwillige Feuerwehr Wildeshausen eingetreten, setzte er sich bereits drei Jahre später für die Gründung einer Jugendfeuerwehr in der Kreisstadt ein. Diese wurde dann 1994 aus der Taufe gehoben – mit ihm als Stadtjugendfeuerwehrwart. Dieses Amt übte Mietzon bis Ende Januar 2003 aus. Daneben war er seit 1995 auch stellvertretender Kreisjugendfeuerwehrwart und ab 1. März 2000 Chef der Kreisjugendfeuerwehr. Im Jahr 2005 kam der Posten des stellvertretenden Bezirksjugendfeuerwehrwartes hinzu. Ab April 2014 wurde er zum Hauptverantwortlichen der Jugendfeuerwehr im Bezirk Weser-Ems gewählt.

„In seinem ganzen Wirken hat sich Werner Mietzon stets mit ganzer Kraft für die Belange und das Wohl der Jugend- und der Kinderfeuerwehren eingesetzt“, sagte Tangemann in Emden. Während seiner Amtszeit seien im Bezirk mehrere Kinder- und Jugendfeuerwehren gegründet worden. Der Vizepräsident weiter über den Geehrten: „Werner Mietzon zeichnet sich durch seinen fachlichen, aber nicht immer bequemen Rat in besonderer Weise aus.“

Das deutsche Feuerwehr-Ehrenkreuz gibt es in Bronze, Silber und Gold. Die Auszeichnung in Silber kann – so wie bei Mietzon auch – vergeben werden, wenn die Stufe Bronze noch nicht verliehen wurde. Auf 1 000 Aktive der Feuerwehr kann jährlich nur ein deutsches Feuerwehr-Ehrenkreuz in Silber verliehen werden.