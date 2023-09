Gründer der Malteser in Wildeshausen: Hohe Auszeichnung für Hugo Dierken

Von: Dierk Rohdenburg

Nach der Ehrung: Dr. Deimante Purtokas, Conny Dierken (Ehefrau), Dr. Marius Purtokas, Hugo Dierken, Dr. Vitas Shimkonis und Dr. Romas Maskelis (hintere Reihe von links). Elisabeth Rollié, Manfred Rollié (ehemaliger Bürgermeister der Stadt Wildeshausen) und Heinz Holtmann (ehemaliger Pfarrer der katholischen Kirche in Wildeshausen, hintere Reihe von links).

Wildeshausen – Der 70. Geburtstag des ehemaligen Malteser-Rettungsdienstleiters in Wildeshausen, Hugo Dierken, am Sonntag, entwickelte sich zu einer großen Überraschung für den Jubilar.

Nicht nur, dass er Besuch von einer Gruppe litauischer Freunde hatte, ihm wurde zudem im Namen des Bürgermeisters der Stadt Marijampole der St.-Georg-Orden verliehen – die höchste Auszeichnung der Kommune.

Dierken hatte im „Dötlinger Hof“ gefeiert. Er hatte mit Dr. Deimante Purtokas, Dr. Marius Purtokas, Dr. Vitas Shimkonis sowie Dr. Romas Maskelis vier Mediziner eingeladen, die er schon lange kennt. Der Wildeshauser hatte im Jahr 1964 die Malteser in der Kreisstadt gegründet. Seit 1980 war er hauptberuflicher Leiter des Rettungsdienstes sowie der Wache beim Johanneum und baute anschließend die Rettungswachen in Hatten und Harpstedt auf.

„Dr. Vitas Simkonis lernte ich bei meinem ersten von 19 Hilfsgütertransporten mit dem Laster nach Marijampole im März 1992 kennen“, erinnerte sich Dierken im Rahmen des Empfangs. Er sei jedes Mal mit den Helfern rund 2 600 Kilometer gefahren. „In Litauen herrschte noch Kriegsrecht, da sich das Land erst zwei Jahre vorher von der Sowjetunion getrennt hatte.“

Arzt bat Dierken um Hilfe

Die Transporte konnten damals nur mithilfe von Polizei und Militär realisiert werden, nachdem die Lastwagen die Grenze erreicht hatten. „An allen öffentlichen Gebäuden in den größeren Städten standen Soldaten mit Gewehren, und die Einrichtungen waren mit Betonplatten geschützt“, beschrieb Dierken die Situation in dem Land. „Vitas habe ich dann in einem kleinen Büro der Caritas in Marijampole getroffen. Er sprach sehr gut deutsch und fragte, ob ich ihm helfen könne. Er hätte in einer Zeitung gelesen, dass in Wuppertal die laparoskopische Chirurgie (minimal-invansive Chirurgie) angewandt würde. Er wolle das gerne auch in Litauen einführen.“

Dierken wusste, dass diese neuartige Methode auch schon im Krankenhaus Johanneum in Wildeshausen angewandt wurde. Er versprach, sich darum zu kümmern.

Mediziner wurden in Wildeshausen ausgebildet

„So meine lieben Gäste. Und jetzt kommt die große Freundschaft mit dem damaligen Bürgermeister und Verwaltungsdirektor des Johanneums, Manfred Rollié, sowie dem Vorsitzenden des Kuratoriums der Stiftung Johanneum, Heinz Holtmann, zum Tragen“, führte Dierken am Sonntag aus. Beide hätten sofort zugestimmt, sodass die litauischen Mediziner Dr. Marius Purtokas und Dr. Romas Makelis im August 1992 für knapp fünf Wochen mit der Operationsschwester Rassa nach Wildeshausen gekommen seien. Als diese schon wieder in die Heimat zurückgekehrt waren, kam zudem noch Dr. Vitas zur Ausbildung ins Krankenhaus.

„Im Dezember 1992 wurde in Litauen im Krankenhaus von Marijampole die laposkopische Chirurgie eingeführt, die unsere Freunde in Wildeshausen erlernt hatten. Fernsehen, Radio und Zeitungen waren anwesend und berichteten“, erinnerte sich Dierken. Alle Professoren und Ärzte der litauischen Krankenhäuser und Universitäten seien nach Marijampole gekommen, um die Technik zu erlernen.

„Ich bin den Wildeshauser Freunden sehr dankbar, die laparaskopische Chirurgie zu beherrschen zu dürfen“, betonte Dr. Vitas Shimkonis am Sonntag. Er überbrachte eine aufwendige Bastelei seiner 80-jährigen Patientin Aldona, die als einer der ersten in Litauen mit dem Laparoskop operiert wurde, als Geschenk für Dierken.