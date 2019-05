Hoffnung der Anlieger schwindet

Der Bauernmarschweg in Wildeshausen ist in keinem guten Zustand. ArchivFoto: dr

Wildeshausen - Von Ove Bornholt. Wie geht es weiter für die Anlieger vom Bauernmarsch- und Ochsenbergweg sowie der Straße „An der Flachsbäke“ in Wildeshausen? Lange Zeit haben sie sich dagegen gewehrt, Erschließungsbeiträge, also 90 Prozent der Ausbaukosten, für ihre Straßen zu bezahlen. Für Mittwochabend hatte die Stadt eine Informationsveranstaltung mit dem Fachanwalt für Verwaltungsrecht, Dr. Christian von Waldthausen, organisiert, zu der auch Anwohnervertreter eingeladen worden waren.

„Der Jurist hat uns darüber aufgeklärt, dass der Ausbau nur als Erschließung vonstattengehen kann“, fasst Erika Roggemann vom Ochsenbergweg den Abend zusammen. Auch Sven Böcker, Anwohner der Straße „An der Flachsbäke“ berichtet, der Anwalt habe „zweifelsfrei zu verstehen gegeben, dass wir in der Wertung sind“. Ob die Anlieger zur Kasse gebeten werden, hängt maßgeblich von der Art der Baumaßnahmen ab. Eine reine Instandhaltung geht zulasten der Stadt, die diese Kosten nur bis zu einem gewissen Maß übernehmen möchte. Bei einer Unterhaltungsmaßnahme sind die Anwohner mit 30 bis 60 Prozent beteiligt. In den vorliegenden Fällen müssten die Straßen aber neu erschlossen werden, weil sie bestimmte Kriterien wie durchgängige Beleuchtung und Schmutzwasserkanäle nicht erfüllen. Und das könne, so der Tenor der Teilnehmer, nur als Ersterschließung gewertet werden, für die 90 Prozent zu bezahlen sind.

Sowohl Böcker als auch Roggemann betonen, dass sie keine Erschließung wollen und im Großen und Ganzen mit ihren Straßen zufrieden sind. Ersterer hofft, auf die Politik einwirken zu können. „Für uns bleibt nur noch die Möglichkeit, die Ratsmitglieder anzusprechen“, ergänzt Roggemann. „Eigentlich wollen wir nur unsere Ruhe haben.“ Sollte es zur Erschließung kommen, müsste jeder Anwohner mindestens 9 000 Euro aufbringen. Und das auch, „wenn die Rente man gerade so reicht“, empört sich Roggemann.

An dem Treffen im Stadthaus nahmen auch Vertreter der Politik sowie der Stadtverwaltung teil. Von Waldthausen habe die Situation „par excellence“ geschildert, bestätigt Hartmut Frerichs, Vorsitzender des Bauausschusses. In seinen Augen müsste es eine Anliegerversammlung geben, da nicht alle Betroffenen eingeladen waren. Dort könnten dann die Möglichkeiten diskutiert werden.

Baudezernent Manfred Meyer erklärt das weitere Vorgehen: Nach der Sommerpause befasst sich der Bauausschuss mit dem Thema. Dazu wird die Stadt Empfehlungen für eine Prioritätenliste geben. Meyer betont, er wolle die Anlieger nicht über Gebühr belasten.

Der Baudezernent berichtet aber auch von Klagen der Anwohner über Schlaglöcher und staubige Straßen. Da könne der Bauhof „nur bis zu einer gewissen Grenze“ Abhilfe schaffen. Den Einsatz weiterer Mittel „können wir nicht verantworten, auch nicht mit Blick auf die Anlieger anderer Straßen“. Dass der Vortrag von von Waldthausen offenbar überzeugend war, freut Meyer. „Dem Propheten im eigenen Hause glaubt man nicht, also haben wir Geld ausgegeben, um einen Propheten von außerhalb zu holen.“