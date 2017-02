Höherer Zuschuss für Drehleiter

Wildeshausen - Die Stadt Wildeshausen darf auf einen höheren Zuschuss vom Landkreis und seinen Gemeinden für den Kauf der neuen Feuerwehr-Drehleiter hoffen. Die große Mehrheit im Ausschuss für Bau, Straßen und Brandschutz machte während der Sitzung am Dienstag deutlich, dass die Kreisstadt den Kaufpreis von 670 000 Euro nicht allein tragen sollte. Die Kreisverwaltung wurde beauftragt, Verhandlungen mit den Gemeinden mit dem Ziel aufzunehmen, die Neuanschaffung sowie anfallende Reparaturen angemessen zu bezuschussen.

Es war der Kreisverwaltung nicht möglich, herauszufinden, wie oft die Wildeshauser Drehleiter in den Nachbargemeinden im Einsatz war. Deswegen fiel es den Politikern schwer, einen angemessenen Kostenanteil zu ermitteln. Kreszentia Flauger (Wildeshausen/Linke) brachte ein Drittel ins Spiel. Die Kreisverwaltung hatte gut 20 Prozent (145 000 Euro) vorgeschlagen. Landrat Carsten Harings orientierte sich an dem Drittel und schlug vor, erst einmal 111 500 Euro in den Haushalt einzustellen. Auf die Mitgliedskommunen käme die gleiche Summe zu.

Einzig die AfD war dagegen. Herbert Sobierei (Großenkneten) sagte, in der Gemeinde Großenkneten sei die Wildeshauser Drehleiter nur fünfmal in 30 Jahren im Einsatz gewesen. Er schlug vor, die reparierte Ganderkeseer Leiter als einzige für den ganzen Landkreis vorzuhalten. - bor