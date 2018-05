Höchste Warnstufe: Waldbrandgefahr steigt

Feuerwehr appelliert an Einwohner

Wildeshausen - Ein weiteres Wochenende durfte sich über Sonne satt gefreut werden – während die meisten Menschen das schöne Wetter im Garten oder am See genießen, ist die Wildeshauser Feuerwehr in höchster Alarmbereitschaft. Es drohen Waldbrände. Die geringen Niederschläge der vergangenen Wochen haben die Böden so ausgetrocknet, dass schon ein Funke genügt, um ein Feuer zu entfachen.