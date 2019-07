Ab in die Hitze für den guten Zweck

Kinder verkaufen ihre Spielsachen für die Tierschutzgruppe Oldenburg-Land

+ Beim Verkaufen: Jule, Johanna, Lotta, Femke, Leon, Laura, Jannis und Mika (von links).

Wildeshausen - Von Ove Bornholt. Hitzefrei? Davon haben ein paar Kinder in der Wildeshauser Siedlung Vor Bargloy offenbar noch nichts gehört... Acht Mädchen und Jungen zwischen drei und elf Jahren boten am Dienstag geschützt durch Sonnenschirme und ordentlich eingecremt an einem kleinen, aber feinen Flohmarktstand an der Kornblumenstraße allerlei Kindersachen an – von Winterstiefeln über Bücher bis hin zu CDs und Spielsachen. Es war das dritte Mal seit Sonntag, dass die jungen Verkäufer ihre Spielsachen an den Mann oder die Frau bringen wollten. Und das für einen guten Zweck.