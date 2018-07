Hitze und „Farmhouse Jazzband“ bringen Saal zum Kochen

Niederländische Gruppe spielt in der Kreismusikschule

+ © Rinne Die Musiker gaben alles und unterhielten das Publikum ordentlich. © Rinne

Wildeshausen - Das war am Samstagabend im wahrsten Sinne des Wortes „Hot Jazz“ in der Kreismusikschule in Wildeshausen. Dafür sorgten einerseits die hochsommerlichen Temperaturen, andererseits lag es an den sechs Musikern der „Farmhouse Jazzband“, die den rund 110 Gästen im Saal ordentlich einheizten.