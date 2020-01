Historisches Rathaus in Wildeshausen: „Hakenkreuz“-Türknäufe bleiben ab

Wildeshausen – Die beiden Türknäufe am historischen Rathaus Wildeshausen, die am 19. Dezember abmontiert worden waren, weil sie hakenkreuzähnliche Symbole tragen, werden nicht wieder angebaut. Das teilten Stadtpressesprecher Hans Ufferfilge und Baudezernent Manfred Meyer auf Nachfrage mit. Es werde über eine andere Lösung diskutiert, hieß es. Man könne aber noch nicht sagen, wie die neuen Türgriffe aussehen sollen.

Abgeschlossen ist nach Auskunft der Stadt auch noch nicht die Prüfung, ob es sich tatsächlich um nationalsozialistische Symbolik handelt. Die Türknäufe sind unter Verschluss, klare Aussagen von Wissenschaftlern gibt es offenbar noch nicht.

„Hakenkreuz“-Symbole in Wildeshausen: Türen wurden in den 1930er-Jahren installiert

Wie berichtet, geht aus den Unterlagen des Wildeshauser Bürger- und Geschichtsvereins hervor, dass das historische Rathaus von Mitte bis Ende der 1930er-Jahre umfangreich umgebaut wurde. Sowohl der vordere Bereich, in dem jetzt die Touristeninformation ansässig ist, als auch der Bereich der Wachestube wurden komplett neu gestaltet. Damals wurden auch die Türen mit den Knäufen eingebaut, deren Muster rundförmig angeordnet Hakenkreuze zeigen könnten.

Türknauf-Fall in Wildeshausen: Stadtverwaltung von Reaktionen unbeeindruckt

Der Verdacht genügte, dass Bürgermeister Jens Kuraschinski die Demontage veranlasste. „Nationalsozialistische Symbole haben in unserer Stadt nichts zu suchen“, hieß es. An dieser Einschätzung zu den Knäufen hat sich nichts geändert – auch wenn der Schritt in Internetforen kritisiert wurde. Viele Verfasser von Posts waren dort der Ansicht, der Bürgermeister habe hysterisch reagiert, da man in vielen Ornamenten Hakenkreuze erkennen könnte, wenn man es denn wollte.

Bürger- und Geschichtsverein möchte sich damit befassen

Unabhängig vom Ausgang der Prüfung würde sich der Bürger- und Geschichtsverein gerne mit den Knäufen befassen. Historikerin Cornelia Harms verweist auf die bauhistorische Dokumentation zum Rathaus, aus der klar hervorgeht, dass Fenster und Türen in der Zeit des Nationalsozialismus installiert wurden. Somit sei das Hakenkreuz-Muster zumindest sehr auffällig und eher nicht zufällig. „Wir würden uns gerne um die Geschichte der Knäufe kümmern“, so Harms. Von der Stadt habe der Verein jedoch bislang noch nichts gehört, was für eine Aufklärung sorgen könnte.