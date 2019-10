Historisches Rathaus in Feingold

Stadt gibt Münzsonderprägung heraus / Verkauf bei der Volksbank

+ Jürgen Poppe (l.) und Frank Ostertag (r.) von der Volksbank zeigen die neuen Münzen zusammen mit Bürgermeister Jens Kuraschinski vor dem historischen Rathaus. Foto: dr

Wildeshausen – Sie haben einen Durchmesser von 30 Zentimetern, sind wahlweise aus reinem Feingold oder Feinsilber lieferbar und zeigen auf einer Seite das historische Rathaus sowie auf der anderen das Stadtwappen: Am Freitag startet der Verkauf der Medaillen-Sonderprägung „750 Jahre Stadtrechte Wildeshausen“ in einer limitierten Auflage in den Geschäftsstellen der Volksbank Wildeshauser Geest in Neerstedt, Harpstedt und Wildeshauseen.