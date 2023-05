Historischem Gebäude vor dem Wildeshauser Bahnhof droht Abriss

Von: Dierk Rohdenburg

Teilen

Vom Abriss bedroht: die „Oldenburger Hundehütte“. © bor

Wildeshausen – Die Stadt Wildeshausen will einen möglichen Abriss der historischen „Oldenburger Hundehütte“ an der Bahnhofstraße 20 verhindern und das Ensemble vor dem Bahnhof – unter anderem mit dem Gebäude der Wildeshauser Zeitung – baulich sichern.

Das teilte die Stadtverwaltung am Dienstag aus aktuellem Anlass mit, denn für die „Oldenburger Hundehütte“ unmittelbar vor dem historischen Bahnhofsgebäude gibt es einen Abrissantrag der Eigentümer.

Gebaut wurde das Haus, in dem viele Jahre lang die Familie Iversen gelebt hatte, in einem Architekturstil, der zwischen 1875 und 1920 bevorzugt in Oldenburg und Umgebung verbreitet war. Wie der Bürger- und Geschichtsverein Anfang des Jahres bei einer Vortragsveranstaltung ausführte, war dieser Stil vor rund 100 Jahren auch in Wildeshausen sehr beliebt.

Viele historische Häuser wurden bereits abgerissen

Inzwischen sind etliche der „Hundehütten“ dem Abrissbagger zum Opfer gefallen. Dieses Schicksal droht auch dem ehemaligen Iversen-Haus, das nicht unter Denkmalschutz steht. „Uns hat eine Abrissanzeige für das Gebäude erreicht. Es soll dort ein mehrgeschossiger Neubau errichtet werden“, berichtet Bürgermeister Jens Kuraschinski in der Pressemitteilung.

Vor diesem Hintergrund habe der Verwaltungsausschuss kürzlich Vorkehrungen getroffen, damit der geplante Abriss jetzt der Genehmigungspflicht der Stadt unterliegt. Um das gesamte Areal beidseits der Bahnhofstraße zwischen Heemstraße und Bahnhof baulich zu sichern, wurde zudem eine Sammeländerung der betroffenen Bebauungspläne „Auf dem Heem“, „Westertor/Heemstraße“ und „Ladestraße“ auf den Weg gebracht. Ziel ist es, den Charakter der Siedlungsstruktur zu erhalten, indem die derzeit geltenden Regelungen modifiziert und ergänzt werden. „Hierzu gehören unter anderem Festsetzungen zur Höhe baulicher Anlagen und zur Geschossigkeit“, erläutert Baudezernent Manfred Meyer.

Erhaltungssatzung soll Gebäude schützen

Grünes Licht gab der Verwaltungsausschuss auch für den Aufstellungsbeschluss einer Erhaltungssatzung, mit der die noch vorhandene historische Gebäudesubstanz geschützt werden soll. Derartige Regelungen existieren nach Auskunft der Stadt bereits für die meisten Innenstadtbebauungspläne.

Soll gesichert werden: das Areal vor dem Bahnhof. Skizze: Stadt © -

„In der Vergangenheit wurden in unserer schönen Stadt schon viel zu viele Gebäude abgerissen“, kritisiert Kuraschinski. Von daher sei es für die Verwaltung und große Teile der Politik unstrittig, die noch verbliebenen Kleinode zu erhalten, gerade auch im Hinblick auf das neue Stadtentwicklungskonzept „Wildeshausen 2030+“.