Neue historische Pumpen und Brunnen für die Innenstadt

Von: Ove Bornholt

Teilen

Pumpengenossenschaften und -gemeinschaften gab es jahrhundertelang in Wildeshausen. Wie hier an der Neuen Straße. © BGV

Die Wildeshauser Innenstadt soll attraktiver werden. Dafür plant die Stadtverwaltung, historische Pumpen aufzustellen. Und die haben eine lange Geschichte in der Stadt.

Wildeshausen – Einst waren sie lebensnotwendig, nun sollen sie Touristen anlocken: Die Stadt Wildeshausen plant für rund 200.000 Euro, historische Pumpen und Brunnen in der Innenstadt wiederherzustellen beziehungsweise zu verschönern. Die Umsetzung soll noch in diesem Sommer beginnen, wie Michal Müller vom Stadtmarketing beim jüngsten Leader-Treffen erläuterte. Wie berichtet, gibt es Fördergelder in Höhe von 160.000 Euro. „Das passt doch wie die Faust aufs Auge zu unserem neuen ,Wildeshausen2030plus‘-Konzept“, freut er sich. Konkret geht es um neun Standorte im Stadtgebiet. Welche genau, wollte Müller jetzt aber noch nicht sagen. Erst soll das Gespräch mit den Anliegern gesucht werden.

Zurzeit gibt es unter anderem am Remter, der Kirchstraße, der Düsternstraße, auf dem Marktplatz sowie an der Ecke Westerstraße/Sögestraße Pumpen und Brunnen – in unterschiedlichen Ausführungen. Das soll sich ändern, denn es sind „Gestaltungselemente mit Wiedererkennungswert in der Art eines Corporate Design“ geplant. Jeder Standort soll über einen Brunnen oder eine Pumpe, einen Natursteintrog oder ein -becken, Sitzgelegenheiten, eine Leuchte in Altstadtoptik und Bepflanzungen verfügen. Einige Standorte an prominenten Stellen sollen neu errichtet werden. An anderer Stelle sind Optimierungen in eher geringfügigem Umfang vorgesehen, heißt es in der Projektbeschreibung. Als Beispiel dient der neue Hertfordbrunnen, mit dem der Platz am Westertor neu gestaltet wurde. Es soll aber nicht beim Ertüchtigen und Neubau der Brunnen bleiben. Eine Informationsbroschüre sowie das Ausweisen eines Pumpenweges sind ebenfalls grundsätzlich möglich. Bei Aktionen der Gästeführer könnten dann spezielle Führungen angeboten werden.

Neue „alte“ Pumpen als Begegnungsort für die Anwohner

Aber nicht nur Touristen sollen etwas davon haben. Mit dem Projekt werde ein Begegnungsort für die umliegenden Bewohner geschaffen. Damit knüpfe die Maßnahme an die historische Bedeutung der Standorte von Pumpen und Brunnen an, die über das Gewinnen von Wasser hinausreichten, warb die Stadt um die Fördergelder. Mit der Denkmalschutzbehörde des Landkreises bestehe ein guter Kontakt.

Unscheinbar: Auch an der Westerstraße wurde einst Wasser gefördert. © BGV

Tatsächlich waren die sogenannten „Pumpengemeinschaften“ oder auch „Pumpengenossenschaften“ jahrhundertelang von großer Bedeutung für Wildeshausen. Mitte des 19. Jahrhunderts existierten rund anderthalb Dutzend im Stadtgebiet. Heimatforscher Alfred Panschar hat deren Geschichte vor zwölf Jahren in einem kleinen Buch zusammengefasst. Darin beschreibt er, wie lebenswichtig die Zusammenarbeit war. Zwar liege Wildeshausen im Urstromtal der Hunte und deswegen gebe es praktisch überall Wasser im Boden, aber nur bei Quellen sei dies keimfrei und geruchlos. Und das war nicht überall der Fall. So sei das Wasser im Stadtteil Zwischenbrücken ungenießbar und bestenfalls zum Schrubben brauchbar gewesen. Infolgedessen hätten sich rund um die nutzbaren Wasserstellen Gemeinschaften gebildet.

Die ältesten erhaltenen Aufzeichnungen gibt es laut Heimatforscher Albrecht Eckhardt von der Pumpengenossenschaft „Bolzensack“ an der Düsternstraße. Sie reichen von 1712 bis 1920. Über die anderen Gemeinschaften gebe es hingegen wenig historische Quellen.

Dieses Projekt ist ein Alleinstellungsmerkmal in der Wildeshauser Geest. Und es ist die erste Leader-Förderung der Innenstadt seit mehr als 20 Jahren. Damit wurde auch die relativ hohe Zuschusssumme begründet.