Historiker entschlüsselt Alexanderstoff

Geflügelte Hunde und Lebensbäume: „Die Symbole sind keine Deko, alles hat Bedeutung“

+ Der Alexanderstoff: In der oberen Reihe befinden sich geflügelte Hunde, in der Mitte sieben Perlen für die sieben hingerichteten Brüder und unten Lebensbäume mit fünf Ästen für die Wunden Christi am Kreuz. Sie wurzeln in fünf Perlen, stellvertretend für die fünf Bücher Mose. Foto: Bürger- und Geschichtsverein

Wildeshausen - Von Ove Bornholt. Alt ist er nicht geworden, der heilige Alexander, dessen Gebeine Wildeshausen im Mittelalter berühmt gemacht haben. Schon mit zehn Jahren wurde er von den Römern enthauptet, genau wie seine sechs Brüder. Und alles vor den Augen seiner später ebenfalls hingerichteten Mutter Felicitas, die ihre Kinder ermuntert hatte, zu ihrem christlichen Glauben zu stehen. Das war in Rom in der Mitte des zweiten nachchristlichen Jahrhunderts eine lebensgefährliche Entscheidung, denn an sich herrschte Religionsfreiheit, aber den römischen Göttern musste gehuldigt werden. Letzteres vertrug sich allerdings schwer mit dem Alleinstellungsanspruch des christlichen Gottes, was denn auch das Leben von Alexander und Co. gefordert hat. So erzählt es zumindest die Legende.