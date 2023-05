Feuerwehrleute befördert und geehrt

Von: Holger Rinne

Befördert: Ralf Kempermann (von links), Daniel Müller I, Oliver Rosemeier, Simon Schmidt, Daniel Müller II, Maximilian Klitzing, Jochen Mues, Leon Meyer, Andy Krugel, Torben Rauer und Vivian Liedtke. © hri

Beförderungen und Ehrungen bei der Feuerwehr gab es am Donnerstag ganz früh am Morgen in der Lehmkuhle in Wildeshausen.

Wildeshausen – In aller Herrgottsfrühe rückten die Feuerwehren Düngstrup und Wildeshausen am Donnerstag zu ihrem traditionellen Himmelfahrtsausmarsch aus. Zu den Klängen des Wildeshauser Spielmannszuges sowie des Blasorchesters Wildeshausen starteten die beiden Ortswehren in Begleitung von Bürgermeister Jens Kuraschinski und etlicher Ratsmitglieder um 5 Uhr vom alten Feuerwehrhaus in Richtung Kleinenkneten, wo sich Feuerwehrleute, Musiker und Gäste in der Gastwirtschaft Peter Sander bei einem Frühstück stärken konnten.

Gegen 7.30 Uhr traf der Tross von mehr als 200 Teilnehmern zum offiziellen Teil in der Lehmkuhle ein. Stadtbrandmeister Jens Hogeback blickte auf das erste Jahr im Amt mit vielen, zum Teil ungewöhnlichen Einsätzen zurück. „Aber auch bei technischen Hilfeleistungen wurden wir im vergangenen Jahr einige Male gefordert. In letzter Zeit entwickeln wir uns zu Spezialisten für Türöffnungen und Ring-Entfernungen, wie es scheint“, nahm Hogeback Bezug auf die jüngsten Einsätze der vergangenen Wochen. „Personell konnten wir unsere guten Mitgliederzahlen vom letzten Jahr halten. Knapp 140 Einsatzkräfte stehen uns in den zwei Ortsfeuerwehren zur Verfügung. Erst vor ein paar Tagen konnten fünf neue Truppmänner nach erfolgreichem Lehrgang in den Einsatzdienst übernommen werden. Ich freue mich, dass die Kinder- und Jugendfeuerwehr hier weiter so gut für Nachwuchs sorgt“, lobte er die gute Nachwuchsarbeit der Jugendfeuerwehr.

Bürgermeister Kuraschinski würdigt die Einsatzbereitschaft

Bürgermeister Jens Kuraschinski würdigte die Einsatzbereitschaft der Feuerwehrleute trotz manchmal schwieriger Bedingungen. Anfeindungen und Angriffe, wie sie andernorts geschehen sind, verurteilte der Verwaltungschef aufs Schärfste.

Für den Oldenburgischen Feuerwehrverband nahm Klaus Fischer zwei Ehrungen vor. Helmut Müller und Jochen Mues erhielten die silberne Ehrennadel. Hogeback und Kuraschinski nahmen einige Beförderungen und Ehrungen vor. Das niedersächsische Feuerwehrehrenzeichen erhielten Jan Parus und Björn Dietz für 25 Jahre Dienstzeit im Feuerlöschwesen. Hubert Arlt hätte eine Auszeichnung für 40 Jahre Dienstzeit erhalten sollen, fehlte allerdings krankheitsbedingt.

Folgende Feuerwehrleute wurden befördert: Feuerwehrfrau Vivian Liedtke, Feuerwehrmann Torben Rauer, Oberfeuerwehrmann Andy Krugel, Hauptfeuerwehrmann Leon Meyer, Löschmeister Maximilian Klitzing, Oberlöschmeister Daniel Müller II, Hauptlöschmeister Simon Schmidt, die Brandmeister Daniel Müller I und Oliver Rosemeier und Oberbrandmeister Ralf Kempermann.