Das „Easy“ eröffnet an Himmelfahrt

Von: Ove Bornholt

Teilen

Komplett neue Einrichtung und Deko: Das „Easy“ mit Beatrix Hollwedel und Mathias Jaeger (Mitte) öffnet am 18. Mai. Faizy Shafiullah unterstützt das Duo nach Bedarf. © bor

Das „Easy“ steht kurz vor der Eröffnung. Das neue Lokal von Mathias Jaeger und Beatrix Hollwedel an der Huntestraße startet an Himmelfahrt.

Wildeshausen – Das „Easy“ folgt auf das „Jimmy‘s“ an der Huntestraße in Wildeshausen: Der Betriebsleiter und Koch Mathias Jaeger sowie die Serviceleiterin Beatrix Hollwedel führen das Lokal. „Ich habe schon richtig Bock auf den Start“, freut sich die langjährige Wildeshauser Service-Kraft Hollwedel auf Himmelfahrt, denn am 18. Mai soll das „Easy“ öffnen – mit einem Getränkewagen und Außengastronomie. Zurzeit wird die Küche eingebaut, in der von Burgern über Spareribs bis hin zu Matjes und Pfifferlingen viele Gerichte angeboten werden sollen. Das Lokal hat rund 50 Plätze sowie zwei Clubräume im hinteren Bereich mit bis zu 30 Plätzen, von denen einer noch renoviert wird.

„Ich wollte jemanden haben, auf den ich mich verlassen kann und der ein richtiges Zugpferd ist“, lobt Jaeger seine neue Kollegin. Der gelernte Koch hat vor einem Jahr gemeinsam mit Faizy Shafiullah die „Gildestube“ in Zwischenbrücken übernommen. Letzterer macht weiterhin die Küche dort, während Jaeger nun im „Easy“ am Herd steht. Künftig gehören beide Lokale zum gemeinsamen Unternehmen. Man werde sich im Alltag sicherlich aushelfen, sagen Shafiullah und Jaeger.

Außengastronomie an der Huntestraße

Schon länger hatten sich die beiden nach einem weiteren Lokal umgeschaut. „Wir sind Gastronomen durch und durch“, sagt Jaeger. Am „Easy“ gefiel ihnen vor allem die Lage. Es befinde sich an der Huntestraße und somit in der Innenstadt, weist Jaeger auf die Teilnahme an Aktionen wie dem Stadtlauf, verkaufsoffenen Sonntagen und anderen Festen hin. Auch zum Gildefest soll es einen Bierwagen geben.

Das „Easy“ befindet sich an einem traditionsreichen Standort für Gastronomie in Wildeshausen, war dort doch einst der „Lindenhof“ angesiedelt. Später folgten das „Smoky‘s“ und zuletzt das „Jimmy‘s“. Das neue Lokal ist zwar anders als die Vorgänger keine klassische Kneipe, aber doch so zwanglos, dass es nicht als reines Restaurant durchgeht. Jetzt wurde die komplette Inneneinrichtung samt Deko erneuert. Die Toiletten sind saniert, und die Küche wird ebenfalls ganz neu eingebaut.

Und das alles in wenigen Wochen. Seit Mitte April arbeiten die beiden Geschäftsführer und Hollwedel auf die Eröffnung hin, haben vieles in Eigenleistung erledigt. Sicherlich werde an Himmelfahrt noch nicht alles zu 100 Prozent fertig sein, ist sich das Trio sicher. Aber noch ist ja eine Woche Zeit, damit am 18. Mai alles ganz „Easy“ ist.