Bührener Schützen küren neuen König: Hilmar Rode folgt auf Dirk Johannes

Von: Holger Rinne

Die Majestäten mit Funktionsträgern: 1. Vorsitzer Wolfgang Helms (von links), Fahnenträger Stephan Dasenbrock,1. Adjutant Christopher Frerichs, Königspaar Dörte und Hilmar Rode, 2. Adjutant Jan-Hendrik Rode, König der Könige Dirk Johannes, Königin der Königinnen Maria Hempelmann, 1. Adjutantin Junioren Franziska Pleus, Juniorenkönigin Johanna Stolle, 2. Adjutantin Junioren Jette Stöver, 2. Vorsitzender Ralf Stöver und Jugendkönig Focke Rüdebusch. © hri

Bühren – Der Schützenverein Bühren hat neue Majestäten: Hilmar Rode ist König, Johanna Stolle Königin der Juniorinnen und Focke Rüdebusch Jugendkönig. Alina Japs setzte sich bei den Kindern durch. Eine Damenkönigin gibt es in diesem Jahr nicht.

Traditionell feierten die Bührener ihr Schützenfest am letzten August-Wochenende. Das Fest begann am Samstag mit dem Abholen des bisherigen Kinderkönigs. Später schoss der Nachwuchs seine Majestäten aus. Nach der Proklamation um 18 Uhr stieg im Festzelt die Schützenparty mit DJ Markus.

Am Sonntag ging es gleich nach dem Mittag vom Schützenplatz mit den Gastvereinen, den Musikfreunden Wildeshausen sowie dem Spielmannszug Visbek in Richtung Bührener Dorfplatz, um die amtierende Majestät Dirk Johannes abzuholen. Nach der Ankunft am Schützenplatz rangen die Bührener auf dem Schießstand um Amt und Würden, während sich die Gäste im Festzelt und auf dem Platz vergnügten.

Auch am Samstag war eine Menge los

Der vierköpfige Festausschuss hatte sich besonders für die Kinder einiges an Unterhaltung ausgedacht, so Pressewart Hendrik Hempelmann. Die jetzige Veranstaltung war das zweite Schützenfest, das überwiegend in Eigenregie organisiert wurde. „Am Samstag war eindeutig mehr los als im vergangenen Jahr“, hob Hempelmann die gute Beteiligung am Kinderschützenfesttag hervor. Auch der Starkregen am Nachmittag brachte die Schützen nicht um ihre Feierlaune.

Großer Jubel beim König, doch eine Damenmajestät gibt es nicht

Als dann um 20 Uhr Rode zum neuen Schützenkönig ausgerufen wurde, war der Jubel groß. Einziger Wermutstropfen: Für die Damenkönigin fand sich keine Bewerberin, sodass dieser Thron ein Jahr unbesetzt bleibt. Aber vielleicht findet sich ja im kommenden Jahr eine gute Besetzung des Postens, hoffen die Bührener Schützen.