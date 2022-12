Hilfskonvoi von Niedersachsen nach Westafrika

Von: Ove Bornholt

Teilen

Marokko: Die Ehrenamtlichen waren in vier Fahrzeugen unterwegs und hielten per Funk Kontakt zueinander. Die Landschaft Marokkos sorgte für viel Staunen. Genau wie die Beladung der Lastwagen. © Projekthilfe Gambia

Zehn Ehrenamtliche haben vier Fahrzeuge in eine Klinik in Afrika überführt. Der Trip war anstrengend, so Tim Lüschen, der aus Wildeshausen dabei war.

Wildeshausen/Dötlingen – 14 Tage unterwegs, 6.850 Kilometer geschafft und Temperaturen bis zu 42 Grad erduldet: Eine Gruppe von Ehrenamtlichen aus Niedersachsen hat mehrere Fahrzeuge für ein Hilfsprojekt in Afrika überführt – mit dabei Martin Lüschen, der in der Gemeinde Dötlingen lebt und für die Wirtschaftsförderung des Landkreises Oldenburg in Wildeshausen arbeitet. „Wir sind heile und munter zurück“, freut sich der 47-Jährige. Allerdings hat die Reise einige Körner gekostet, wie dem Bericht der Gruppe zu entnehmen ist.

Die Aktion wurde von der „Projekthilfe Gambia“ organisiert, eine Nichtregierungsorganisation aus Hattingen (Nordrhein-Westfalen) mit einer Regionalgruppe Nord. Unterstützt wird unter anderem eine Klinik in dem westafrikanischen Land. Lüschen und seine Frau engagieren sich schon länger im Verein und kennen das Krankenhaus in Jahaly. Er steuerte einen 20 Jahre alten Mercedes C 200. Das Fahrzeug war in Wildeshausen aufbereitet und wüstentauglich gemacht worden (wir berichteten). Zwei ausgemusterte Krankenwagen und ein kleiner Bus komplettierten den Konvoi.

Nach drei Tagen in Marokko angekommen

An den ersten drei Tagen ging es auf europäischen Autobahnen vergleichsweise komfortabel von Rodenkirchen in der Wesermarsch nach Südspanien. Am späten Nachmittag des dritten Tages setzte die Gruppe nach Tanger in Marokko über. „Vor der Einreise sind wir etwas nervös: Haben wir wirklich alle Zollpapiere korrekt vorbereitet für den Transit der Fahrzeuge? Auf der Fähre gehen wir die Dokumente nochmal durch, sammeln die Pässe ein, verteilen Aufgaben. Aber es kommt anders als gedacht. Nur ein Spürhund steckt kurz seine Nase in unsere Autos. Das war’s“, berichten die Ehrenamtlichen.

Bei 35 Grad im Schatten steuerte der Konvoi weiter Richtung Marrakesch. Die spektakuläre Landschaft zog manchen Blick auf sich. Allerdings erforderte auch die Straße eine hohe Aufmerksamkeit. „Auf der ,Autobahn‘ überholen wir abenteuerlichst beladene Lkw – und kurz vor dem Ziel kommen uns sogar Fußgänger entgegen“, heißt es im Reisebericht, dokumentiert durch Fotos. An einem Tag schaffte der Konvoi nur 600 Kilometer. Kein Vergleich zu Europa. Trotzdem war an Tag vier in Marrakesch mit nun insgesamt noch rund 3 000 ausstehenden Kilometern etwa die Hälfte der Strecke geschafft.

Vorsicht: Dromedar auf der Fahrbahn

Die Ehrenamtlichen ruhten sich einen Tag aus, erkundeten die Stadt und starteten dann in Richtung El Ouatia kurz vor der Westsahara. Besonders bemerkenswert: ein Dromedar auf der Fahrbahn. Aber auch Alltägliches blieb nicht aus: Lüschen kümmerte sich abends immer um die Tour-Buchhaltung. „Teddybär ,Gambino‘, unser Tour-Maskottchen, sitzt immer daneben und passt auf, dass er sich nicht verrechnet“, so die Ehrenamtlichen in ihrem Reisebericht.

An der Atlantikküste ging es weiter nach Süden – wieder mit spektakulären, aber auch nachdenklich stimmenden Eindrücken. „Wir fahren an verlassenen und mit Plastik vermüllten Dörfern vorbei – und immer wieder der atemberaubende Ausblick von der Steilküste auf den Atlantik. In den Städtchen entlang der Landstraße begegnen wir Armut und vielen Bettlern.“ Inzwischen waren 4 500 Kilometer und sieben Tage absolviert. „Für jede und jeden von uns ist das harte Arbeit am Limit“, heißt es im Reisebericht. In den Nächten sei nur vier bis fünf Stunden geschlafen worden. Tagsüber seien Temperaturen bis zu 39 Grad erreicht worden. „Am anstrengendsten aber ist die kognitive und mentale Überforderung. Mit allen Sinnen nehmen wir Neues auf – in jeder Minute. Das muss erst einmal verarbeitet werden. Unsere Köpfe brummen, laufen mit Hochleistung. Pausen sind selten. Und mit der Hitze steigt der ,Druck im Kessel‘. Jeder sucht sein persönliches Ventil, um auch mal Druck abzulassen. Wir als Gemeinschaft suchen und finden dann eine Lösung, fangen jeden wieder ein und auf. Man kann sich mal kurz fallenlassen, aber dann geht es weiter. Es muss“, berichten die Ehrenamtlichen.

An Tag acht ging es weiter in der Westsahara. Dabei zeigten sich erneut die Tücken der Witterung. „Der Küchenwagen hatte eigentlich mehrere Kilogramm Rodenkirchener Schwarzbrot eingepackt. Doch das ist leider inzwischen verschimmelt“, so der Reisebericht. Was in Deutschland auch mit wenig Konservierungsstoff lange haltbar sei, habe im marokkanischen Wüstenklima nicht wirklich eine Chance.

Fast vier Stunden für fünf Kilometer Strecke

Es folgte ein Pausentag, an dem Lüschens Mercedes im Sand des Strandes stecken blieb. Das passte, denn der anstrengendste Teil der Reise stand bevor: nach Nuakschott, der Hauptstadt Mauretaniens. „Keine Schilder, keine Straße, nur Sand und Geröll“, berichten die Ehrenamtlichen über einen fünf Kilometer langen Abschnitt zwischen den Grenzübergängen, für den sie fast vier Stunden brauchten. Dann habe es wieder eine Straße gegeben, allerdings übersät mit Schlaglöchern und teilweise zur Hälfte weggebrochen. „Unsere Nerven liegen blank. Es sind 42 Grad draußen – und in den Autos. Die Suppe läuft uns über das Gesicht“, heißt es im Reisebericht. Nach 14 Stunden Fahrt traf die Gruppe endlich in Nuakschott ein. Am darauffolgenden elften Tag brauchte die Gruppe noch einmal so lange, um 350 Kilometer zu überwinden – wegen schlechter Straße und ständiger Polizeikontrollen.

Nach einem Pausentag und zwei Reisetagen erreichte die Gruppe nach zwei Wochen das Ziel. „Die Kindergartenkinder und ihre Betreuer winken uns vom Straßenrand aus zu. Die Mitarbeiter vom Jahaly Health Centre sind alle da und heißen uns willkommen“, heißt es im Reisebericht. „Von Rodenkirchen in der Wesermarsch bis nach Jahaly in Gambia. 6 850 Kilometer – ,handgestoppt‘. Wir haben gar nicht mehr auf den Kilometerstand geguckt. Das ist auch egal. Denn es geht uns nicht um Rekorde, sondern darum, dass unsere Hilfe ankommt.“

m Zielort wurde der kleine Konvoi freudig begrüßt. © Projekthilfe Gambia

Mit etwas Abstand zur Reise sagt Lüschen: „Es war unheimlich anstrengend.“ Die Klimaanlage seines Mercedes sei in Afrika sofort ausgefallen. Und er sowie die anderen seien „die ganze Zeit auf Volllast gelaufen.“ Aber: „Das Ganze, die Gruppe trägt sich gegenseitig. Allein wäre es mehr als schwierig geworden.“ Als Beleg für die körperlichen Strapazen verweist er auf sein Gewicht. „Ich glaube, ich habe acht Kilo verloren.“ Dabei habe er sich im Vorfeld mit Ausdauersport fit gemacht.

Zurzeit sammeln die Mitglieder ihre Eindrücke, unter anderem 5 000 Fotos. In den nächsten Monaten soll auch ein kleiner Film entstehen. Und würde er wieder fahren? Lüschen meint: „Wir waren schon glücklich, als wir die Fahrzeuge abgeliefert hatten.“ Und in ein paar Jahren sei ein Transport von technischer Ausrüstung nach Westafrika geplant. Ob er da dann aber auch mitfahre, müsse man erst noch sehen. Vielleicht ist die Abenteuerlust dann wieder zurück.