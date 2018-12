Frauen- und Kinderschutzhaus: Hilfesuchende sollen nicht zur Kasse gebeten werden

Landkreis - Die Fraktion der Linken im Kreistag beantragt eine Ergänzung gegenüber dem Verwaltungsentwurf für eine Gebührensatzung für das Frauen- und Kinderschutzhaus (wir berichteten). Danach war es theoretisch durchaus möglich, wenngleich wenig wahrscheinlich, dass Hilfesuchende für ihren Aufenthalt zur Kasse gebeten werden. Kreszentia Flauger, die sich bereits während der Sitzung des Sozial- und Gesundheitsausschusses Mitte November dagegen ausgesprochen hat, schreibt dazu: „Auch nicht eine einzige Frau in Not soll sich deshalb gegen den Weg zum Frauenhaus entscheiden, weil sie Sorge hat, die Gebühren für ihren Aufenthalt dort nicht zahlen zu können.“ Das sah jetzt auch der Kreisausschuss so.

Laut Entwurf der Gebührensatzung fallen 41,25 Euro für eine Übernachtung pro Person an. Nach Vorstellung der Linken soll der Paragraf 2 des Satzungsentwurfes folgendermaßen ergänzt werden: „Soweit eine Übernahme der Gesamtschuld oder eines Teiles der Schuld auf Grundlage des Sozialgesetzbuches II (SGB), des Asylbewerberleistungsgesetzes oder des SGB XII nicht möglich ist, kann die Schuld in begründeten Fällen auf Antrag der Schuldnerin erlassen werden.“ Jede Frau, die in ihrer Notlage davon abgehalten wird, Schutz zu suchen, weil sie fürchtet, die Kosten nicht aufbringen zu können, sei eine zuviel, erläutert die Kreistagsabgeordnete. „Gerade für Frauen, die in einer Partnerschaft misshandelt und unterdrückt werden und erst einmal viel Mut aufbringen müssen, sich aus dieser Partnerschaft zu befreien, kann so eine Befürchtung das Zünglein an der Waage für ihre Entscheidung sein.“

Seitens der Kreisverwaltung sei in der Sitzung des Sozial- und Gesundheitsausschusses am 13. November ausgeführt worden, dass für die weitaus meisten Frauen, die das Frauenhaus aufsuchen, eine Kostenübernahme durch den öffentlichen Träger der Sozialhilfe erfolge, führt Flauger weiter aus. Insofern käme bei Zustimmung zu diesem Änderungsantrag auch nur in wenigen Fällen ein Gebührenverzicht in Frage, zumal sich die Formulierung eines Gebührenverzichts auf „begründete Fälle“ beschränke. Die finanziellen Belastungen des Kreishaushalts wären daher „minimal“. Die Regelung nähme allen Frauen die mögliche Sorge, sich einen Aufenthalt in der schützenden Einrichtung nicht leisten zu können.

Mit dem Antrag hat sich bereits der Kreisausschuss beschäftigt. Wie Landrat Carsten Harings aus der gestrigen Sitzung des Gremiums berichtet, habe sich die Mitglieder der Auffassung Flaugers angeschlossen. Die Umsetzung des Ganzen werde allerdings noch etwas dauern: Denn der Entwurf der zukünftigen, lokalen Satzung des Frauenhauses müsse an das „übergeordnete Recht“, sprich: Bundesrecht, angepasst werden. Da der Antrag erst am Freitag eingegangenen ist, sei das in der Kürze der Zeit noch nicht möglich gewesen, so Harings.

Der Kreisausschuss werde in seiner nächsten Sitzung Mitte Februar dann über den angepassten Entwurf entscheiden. Darüber hinaus sei es bislang noch nicht vorgekommen, dass eine Frau für ihren Aufenthalt in der Einrichtung zur Kasse gebeten worden ist.

fra