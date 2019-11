Hilfe für die Selbsthilfe

Freiwilligenagentur „,mischMIT!“ will Beratungsangebot erweitern

+ Am Mühlendamm möchte die Freiwilligenagentur „mischMIT!“ ihr Angebot erweitern. Foto: dr

Wildeshausen – Die Wildeshauser Freiwilligenagentur „mischMIT!“ erweitert ihr Aufgabenportfolio stetig weiter: Künftig soll die Einrichtung am Mühlendamm in Wildeshausen Anlaufstelle für einen Kreis von Zusammenschlüssen werden, den es im Landkreis Oldenburg bislang so nicht gibt: Mit „BeratS“ möchte die Agentur künftig Selbsthilfegruppen unterstützen. Dieter Brüggmann, Vorstand bei „mischMIT!“, hat am Dienstag dem Strukturausschuss des Landkreises die Pläne des Vereins vorgestellt. Das Gremium hatte zuvor bereits die finanzielle Unterstützung einer dreijährigen Pilotphase für eine vergleichbar angelegte Einrichtung befürwortet: Künftig werden in der Kreisstadt, und von hier aus, Vereine beraten – in der Beratungsstelle „BeratE“ (wir berichteten).