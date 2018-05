Hilfe im reißenden Strom

Wildeshausen - Die Hunte ist in der Regel ein langsam fließendes Gewässer, das sich die meiste Zeit des Jahres malerisch durch die Landschaft schlängelt. Doch dieser beschauliche Nebenfluss der Weser kann sich nach bestimmten Wetterlagen in einen reißenden Strom verwandeln. Aus diesem Grund hat sich die Deutsche Lebensrettungs-Gesellschaft (DLRG) in Wildeshausen vor drei Jahren dazu entschlossen, Strömungsretter auszubilden.

Die beiden DLRG-Mitglieder Andreas Grüter und Lars Barkemeyer haben diese Ausbildung bereits vor einiger Zeit abgeschlossen. Nun legten auch die Vereinskameraden Marco Hake, zweiter Vorsitzender der DLRG-Ortsgruppe, und Tobias Schneider, Vorsitzender der Wildeshauser DLRG-Ortsjugend, in Hildesheim die Prüfung zum Strömungsretter, Stufe 1, ab.

Im theoretischen Teil, so berichtet Hake, standen Gewässerkunde, die persönliche Schutzausrüstung sowie Seil- und Knotenkunde auf dem Lehrgangsplan. Das Abseilen mit und ohne Sicherungsperson, das Schwimmen in strömenden Gewässern und Techniken mit dem Wurfsack waren unter anderem Bestandteil der praktischen Ausbildung. „Die Ausbilder legen großen Wert darauf, dass die Lehrgangsteilnehmer sich als Team sehen und auch so handeln, denn dies ist überlebenswichtig“, betont Hake.

Welche Bedeutung das Motto „Nur gemeinsam sind wir stark“ hat, zeigte sich bei den Übungen in der Kanusportanlage „Bischofsmühle“ in Hildesheim. Was die Lehrgangsteilnehmer in der Theorie gelernt hatten, konnten sie hier zeigen, als es darum ging, sich in kompletter Ausrüstung von einer Brücke in ein fließendes Gewässer abzuseilen, um verletzte Personen zu retten.

Mit ihren vier Strömungsrettern, den einzigen im Landkreis Oldenburg, kann die DLRG Wildeshausen nun im eigenen Landkreis und im Wasserrettungszug des DLRG-Bezirks Oldenburger Land-Diepholz einen Trupp stellen, der aus mindestens drei Personen bestehen muss. Im Bezirksverband verfügen außerdem nur die Ortsgruppen Delmenhorst und Holdorf über ausgebildete Strömungsretter. Dieser ist ein speziell ausgebildeter Rettungsschwimmer, der zur Wildwasserrettung eingesetzt wird. Er wird immer dann aktiv, wenn ein Rettungseinsatz für einen normal ausgebildeten Rettungsschwimmer zu schwer ist. Dies ist meistens bei Notfällen in stark strömendem Gewässer, Wildwasser und Hochwasser, der Fall. Strömungsretter werden im Gegensatz zu Rettungsschwimmern immer im Team eingesetzt. Zum Eigenschutz besitzen sie zudem eine spezielle Ausrüstung, die sie vor Kälte und Verletzungen schützen soll.