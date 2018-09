Hilfe für Moorbrand aus der Kreisstadt

Wildeshausen - Um den Moorbrand in Meppen zu bekämpfen hat sich am frühen Sonntagmorgen die Kreisfeuerwehrbereitschaft des Landkreises Oldenburg auf den Weg ins Emsland gemacht. Auch insgesamt 17 Mitglieder der Wildeshauser und der Düngstruper Feuerwehr sind mit vier Fahrzeugen dabei. Die voraussichtliche Einsatzdauer wird nach Eintreffen zwischen 36 und 48 Stunden liegen, teilt der Kreisfeuerwehrverband auf seiner Facebookseite mit. Dort werden die Kameraden alle Interessierten weiterhin auf dem Laufen halten – „sofern es die Umstände vor Ort zulassen“.

Am Wochenende wurden die Brandschützer aus der Kreisstadt zudem noch zu drei weiteren Einsätzen gerufen. Schon am Freitagabend wurden sie gegen 18 Uhr zu einer Dieselspur von der Krandelstraße bis zur Pestruper Straße alarmiert, teilte Feuerwehrsprecher Daniel Engels mit. „Daraufhin rückten zehn Kameraden mit drei Fahrzeugen zur Erkundung aus. Die Kreuzungsbereiche und weitere Gefahrenstellen wurden mit Bindemittel abgestreut. Anschließend wurde eine Ölbeseitigungsfirma von der Polizei verständigt.“ Nach etwa 45 Minuten war der Einsatz beendet.

Zudem hat am Sonnabend die Brandmeldeanlage einer Textilreinigungsfirma an der Daimlerstraße ausgelöst. „Von den ersten Einsatzkräften vor Ort konnte jedoch erkundet werden, dass im Betrieb lediglich Vernebelungen von Schädlingsbekämpfern durchgeführt wurden und somit kein Feuer zu löschen war“, so Engels. Insgesamt waren 13 Kräfte etwa 30 Minuten im Einsatz.

Am Sonntag war es einem Rauchmelder zu verdanken, dass an der Friedrich-August-Straße kein Wohnungsbrand entstehen konnte. Dieser hat in einer Dachgeschosswohnung Alarm geschlagen, da Essen auf einem eingeschalteten Herd gebrannt hatte. Die Bewohnerin, die noch in der Wohnung lag, wurde gerettet und an den Notarzt übergeben. „Man sieht also, dass trotz des Einsatzes in Meppen der Brandschutz weiterhin und ohne Einschränkung sichergestellt ist“, so Engels.