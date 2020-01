Hilfe eine Haustür weiter

Preis für Zivilcourage: Nachbarn unterstützen zwei Familien nach Feuer

+ Bei der Verleihung des Preises für Zivilcourage dabei: Sabine Stellmann (von links) und Herbert Ahrens, Carina Rauer, Martin Klinger, Torben Rauer, Jens Kuraschinski, Daniel Kampe, Rene Ledoux, Sefian Suleiman, Thorsten Schmidtke und Gerke Stüven. Foto: bor

Wildeshausen - Von Ove Bornholt. Als es brannte, waren die Nachbarn da: Bei einem Feuer in einer Juninacht des vergangenen Sommers stand der Dachstuhl eines Doppelhauses an der Kornblumenstraße im Neubaugebiet „Vor Bargloy“ in Wildeshausen in Flammen. Die Familien Meyer und Rauer konnten das Gebäude zwar sicher verlassen, aber wegen der Brandschäden nicht mehr dort wohnen. Die Nachbarn hatten die Bewohner jedoch nicht nur geweckt, sondern nahmen Eltern und Kinder auch erst einmal auf.