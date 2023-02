Hildegard und Josef Bramlage feiern ihre eiserne Hochzeit

Von: Ove Bornholt

Teilen

Seit 65 Jahren verheiratet: Hildegard und Josef Bramlage. © bor

Hildegard und Josef Bramlage aus Wildeshausen feiern ihre eiserne Hochzeit. Besonders stolz sind sie auf ihre große Familie.

Wildeshausen – „Wer sich nicht mehr streitet, der hat sich nichts mehr zu sagen“, meint Hildegard Bramlage (geborene Müller) mit einem Lächeln. Ehemann Josef ergänzt: „Es kracht schon mal, aber wir vertragen uns schnell wieder.“ Das ist dem Paar in den vergangenen 65 Jahren immer gelungen, denn am heutigen Samstag feiern die Wildeshauser im kleinen Rahmen ihre eiserne Hochzeit. Aus der Ehe sind drei Töchter, sechs Enkel und drei Urenkel hervorgegangen. „Eine große Familie ist das Schönste, was es im Leben gibt. Ich bin ein Einzelkind und habe mir immer Geschwister gewünscht“, sagt Hildegard Bramlage. „Die Familie ist meine Medizin.“ Zwar leiden die beiden unter alterstypischen Einschränkungen, sind aber geistig noch sehr rege.

Die 88-Jährige wurde am 31. Mai 1934 im Dorf Hockenau (Kreis Goldberg) in Niederschlesien geboren. Sie wuchs auf einem landwirtschaftlichen Betrieb auf. Als sie drei Jahre alt war, verstarb ihr Vater an den Folgen einer Verletzung aus dem Ersten Weltkrieg. „Meine Mutter hat dann neu geheiratet und ich habe einen zweiten Vater bekommen, der mich sehr gefördert hat“, sagt sie. „Er war gut zu mir, kam aber auch gleich wieder in den Krieg. Die Frauen hatten damals nicht viel von ihren Männern, die Kinder nicht viel von ihren Vätern.“

In Visbek kennengelernt

Nach dem Ende des Krieges lag der Hof in Polen. Die Familie wurde enteignet und musste nach Westen. Mutter und Kind landeten in Visbek, wo auch der Stiefvater nach dem Ende seiner Kriegsgefangenschaft unterkam.

In Visbek erblickte Josef Bramlage am 2. Mai 1933 das Licht der Welt. Sein Vater hatte eine Tischlerei im Dorf, in der die zwei Brüder arbeiteten. Er selbst lernte Maurer und verbrachte einige Jahre in der Fremde. Erst in Düsseldorf und dann in der Schweiz, wo er gutes Geld verdiente.

Das Paar lernte sich bei einem Tanzabend in Visbek kennen, bei dem Vertriebene freien Eintritt hatten. Josef Bramlage forderte die junge Frau zum Tanz auf. Sie wollte aber nicht, weil sie nicht tanzen konnte. „Das spielt keine Rolle, wir üben das“, sagte er. Und so kamen sich die beiden näher, fanden Gefallen aneinander. „Sie war lustig und hat immer gesungen“, erinnert sich der 89-Jährige.

1958 heirateten die beiden und zogen dann nach Wildeshausen. „Visbek ist ein schönes Dorf, aber ich wollte, dass die Kinder in einem Ort aufwachsen, in dem es ein wenig mehr Kultur gibt“, erinnert sich Hildegard Bramlage. Sie war gelernte Sparkassenmitarbeiterin und fing bei der Filiale in der Kreisstadt an, während ihr Mann beim Bauunternehmen Grashorn in Lohn und Brot stand.

Das Paar baute erst an der Ratsherr-Becker-Straße und machte fast alles in Eigenleistung. „Wir haben das Haus mitten auf dem Acker errichtet. Der Quadratmeter kostete nur 4,50 Mark“, weiß Josef Bramlage noch heute. Die Eltern seiner Frau lebten mit dem Paar im Haus. Die Töchter wurden 1958, 1960 und 1966 geboren. Tagsüber kümmerte sich Hildegard Bramlages Mutter um die Kinder, weil das Paar und der Stiefvater arbeiten gingen.

Eigenen Betrieb gegründet

Mitte der 1970er-Jahre stand der nächste große Schritt im Leben des Paars an: die Gründung eines Unternehmens und der Neubau eines Einfamilienhauses am Kornweg. Josef Bramlage war vielfältig handwerklich aktiv. „Er war ein tüchtiger Handwerker und ich konnte rechnen“, erinnert sich Hildegard Bramlage. Das Paar startete einen kleinen Betrieb für Bodenbeläge, der sich direkt neben dem Wohnhaus befand. Parkett, Estrich und Teppiche verlegte die Firma, die außer dem Paar zwei feste Mitarbeiter und Aushilfen beschäftigte. Große Aufträge in Schulen, Turnhallen und Banken in Wildeshausen wurden genauso bearbeitet wie kleine Aufträge in Privatwohnungen.

Bei all der Arbeit kam die Geselligkeit nicht zu kurz. Josef Bramlage kegelte, war im Fischereiverein, dem Schützenverein Lüerte-Holzhausen und der Gilde aktiv. Seine Frau sang jahrzehntelang in der Liedertafel, auch gerne plattdeutsche Stücke.

1997 gaben Bramlages den Betrieb aus Altersgründen ab. „Jetzt sind wir glückliche Urgroßeltern“, sagt Hildegard Bramlage. Die Familie wohnt zum Teil in Wildeshausen, aber auch in Kiel, Rastede und Mainz. Zu Weihnachten kommen jedoch alle wieder zusammen und feiern gemeinsam in Wildeshausen – mit Werder-Bremen-Mützen. Die Tochter, die in der Kreisstadt lebt, kommt täglich vorbei und auch sonst werden die Kontakte in der Familie, aber auch außerhalb gepflegt. „Wir haben eine wunderbare Nachbarschaft“, lobt Hildegard Bramlage.