Hier ist das Toilettenpapier überflüssig

Ware in Supermärkten teilweise ausverkauft / Wildeshauser Firma bietet Dusch-WCs an

+ Keine Hamsterkäufe nötig: Dennis Jöckel (links) und Simon Schmidt mit einem Dusch-WC, das ferngesteuert werden kann. Die Toilette funktioniert mit einem Wasserstrahl. Der Spritzschutz auf dem rechten Bild wurde nur zu Fotozwecken angebracht. Foto: bor/Schmidt

Wildeshausen - Von Ove Bornholt. So mancher hat die Erfahrung schon machen müssen: Toilettenpapier ist in Zeiten des Coronavirus nicht mehr überall zu bekommen, obwohl Konsumenten teilweise von Supermarkt zu Supermarkt fahren, um die begehrte Ware zu ergattern. Wohl dem, der noch genug Rollen zu Hause hat. Allerdings gibt es auch Sanitäranlagen, deren Benutzer gar nicht erst auf das Papier angewiesen sind, wie Dennis Jöckel und Simon Schmidt von der Firma Paul Schmidt in Wildeshausen berichten.