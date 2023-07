Hier lernen Kinder die Natur kennen

Von: Ove Bornholt

Gute Stimmung: Die Kinder der städtischen Ferienbetreuung im Garten des Vereins „Grüner Planet“. Linda Vietor (2. von rechts) und ihre Mitstreiter von „Gärtnern mit Kindern“ hatten die Aktion organisiert. © bor

Gärtnern am Stadtwall: Nachfolger für Linda Vietor gesucht. In der Gruppe geht es um die Vermittlung von Umweltwissen an Kinder.

Wildeshausen – Eine kleine grüne Oase hat die Gruppe „Gärtnern mit Kindern“ am Stadtwall auf den Flächen, die die Eigentümer dem Verein „Grüner Planet“ überlassen haben, geschaffen. Davon konnten sich am Dienstag knapp 20 Kinder der städtischen Ferienbetreuung überzeugen, die für einen kleinen Ausflug gekommen waren. Begrüßt wurden sie von Linda Vietor und ihren Mitstreitern. Seit vielen Jahrzehnten engagiert sie sich ehrenamtlich in der Stadt und möchte nun altersbedingt etwas kürzertreten. Deswegen sucht sie einen Nachfolger, der die Gruppe übernimmt.

Bei „Gärtnern mit Kindern“ treffen sich jeden Freitagnachmittag für drei Stunden eine Handvoll Erwachsene und vier bis 15 Kinder – je nach Interesse und Zeit. Gemeinsam beackern sie den Garten, pflanzen, pflegen und ernten. Dabei ist Vietor der Bildungsaspekt besonders wichtig. So werde immer wieder erklärt und gezeigt, denn die Kinder würden zum Beispiel Kartoffelpflanzen gar nicht mehr kennen. „Die haben heutzutage ja schon in der dritten Klasse Smartphones.“ Wer Interesse hat, sich in der Gruppe zu engagieren, oder seine Kinder anmelden möchte, kann sich unter Telefon 0152/08994460 an Vietor wenden.

Aber bis es einen Nachfolger gibt, macht die Wildeshauserin weiter mit den regelmäßigen Treffen und den Sonderaktionen wie am Dienstag. Das Jugendzentrum bietet in den ersten drei Wochen der Sommerferien eine Betreuung für Kinder von Eltern an, die arbeiten müssen. Je nach Woche sind bis zu 35 Mädchen und Jungen angemeldet.

Wie Roni Moklaschi und Jannes Logemann vom Jugendzentrum berichteten, läuft das Angebot wieder wie in Zeiten vor Corona. Die Ausflüge führten die Kinder unter anderem zur Wildeshauser Feuerwehr und ins Kino der Kreisstadt.

In den kommenden Wochen starten Ferienpass-Aktionen im Jugendzentrum. Hierfür mussten sich die Teilnehmer schon vor Längerem anmelden. Und fast alle Angebote seien voll ausgebucht, freute sich Moklaschi über das Interesse.