Polizeiinspektion stellt Jahresbilanz vor: „Hier leben die Menschen sicher“

Von: Dierk Rohdenburg

Stellten die Kriminalstatistik vor: Patrick Hublitz, Kai-Uwe Pfänder und Wilfried Grieme (v.l.). © dr

Mehr Straftaten, aber keine besorgniserregende Entwicklung. Das sagt die Polizei zur Kriminalität im Landkreis Oldenburg.

Landkreis – Der Trend ist deutlich, aber nach Einschätzung von Wilfried Grieme, Leiter der Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch, nicht besorgniserregend: Im vergangenen Jahr stellte die Polizeiinspektion in ihrem Zuständigkeitsbereich einen Anstieg der festgestellten Straftaten um 1.314 auf insgesamt 1. 654 Fälle fest. Im Zehnjahresvergleich befinde man sich aber auf einem niedrigen Niveau, so Grieme.

„Durch die deutlichen Lockerungen in den Corona-Beschränkungen wurden die sich wieder vermehrt bietenden Tatgelegenheiten verstärkt ausgenutzt, was sich vor allem an gestiegenen Zahlen in den Rohheits- und Eigentumsdelikten zeigt“, so Grieme am Donnerstag bei der Vorstellung der Zahlen zusammen mit Kai-Uwe Pfänder, kommissarischer Leiter der Dienststelle in Wildeshausen sowie dem Leiter des Zentralen Kriminaldienstes, Patrick Hublitz.

Pfänder bot einen Einblick in die Bilanz für den Landkreis Oldenburg mit rund 132. 100 Bewohnern auf einer Fläche von 1.063 Quadratkilometern. Dort wurden im vergangenen Jahr 5.593 Delikte registriert. Das ist ebenfalls ein deutlicher Anstieg zum Vorjahr (5 404). Mit statistischen 4.386 Taten auf 100.000 Einwohner ist die Zahl der Verbrechen jedoch relativ niedrig im Landesvergleich. „Im Landkreis Oldenburg leben die Menschen sicher“, so Pfänder. Mit der Aufklärungsquote von 60,62 Prozent könne man recht zufrieden sein.

Zahl der Eigentumsdelikte steigt an

Die höchste Zahl an Straftaten registrierte die Polizei bei den Eigentumsdelikten. Waren es im Jahr 2021 coronabedingt „nur“ 1.329, stieg die Zahl in 2022 auf 1.660. In der Statistik erfasst sind für das vergangene Jahr 103 Wohnungseinbrüche (2021: 95). Die Aufklärungsquote lag mit 28,16 Prozent relativ hoch. Zudem ist die Zahl der Taten über den Jahresvergleich deutlich gesunken. Im Jahr 2012 wurden im Landkreis noch 265 Fälle registriert. Das, so Pfänder und Hublitz, habe auch damit zu tun, dass die Bürger zunehmend Präventionsangebote der Polizei annehmen und damit ihre Eigenheime besser sichern.

Im Jahr 2022 registrierten die Ordnungshüter 190 Ladendiebstähle (2021: 154). Auch die Zahl der Automatenaufbrüche stieg auffällig von 18 im Jahr 2021 auf 42 im vergangenen Jahr.

Steigende Zahl der Gewalttaten an Polizisten

Grieme und Pfänder wiesen zudem auf steigende Zahlen bei Gewalt gegen Polizeibeamte hin. Im Landkreis Oldenburg gab es im vergangenen Jahr 35 Fälle von Bedrohungen, Körperverletzungen, Angriff oder Widerstandshandlungen. „25 Taten standen im Zusammenhang mit Betäubungsmittel- oder Alkoholeinfluss“, so Pfänder. „Neun Fälle gab es bei Verkehrskontrollen.“

„Gewalt gegen Polizeibeamte ist deutlich zu missbilligen“, so Grieme. „Das dürfen wir nicht tolerieren.“

Pfänder lobte im Rahmen des Gespräches die Lage der neuen Dienststelle in Wildeshausen. Man sei gut erreichbar und könne schneller ausrücken, so der kommissarische Leiter. Zudem habe man die Arbeit des Kontaktpolizisten im Stadthaus als sehr positiv bewertet. Das Büro bleibe auch in Zukunft besetzt, so Pfänder. Die Dienststelle in der Kreisstadt erhält übrigens zum 1. April einen neuen Leiter, nachdem Gerke Stüven-Knak zum 1. November nach Oldenburg gewechselt war.