Hier können Jungs Spaß haben und etwas lernen

Wildeshausen – 164 Teilnehmer aus dem ganzen Landkreis Oldenburg und damit so viele wie noch nie haben am Samstag beim Jungs-Aktionstag im Jugendzentrum in Wildeshausen mitgemacht. „Mehr geht nicht“, fasste Kreisjugendpfleger Dirk Emmerich zusammen und zeigte seine Freude über den Rekord. „So viele Kids wie in diesem Jahr hatten wir noch nie. Die Anmeldezahl hat sich von Jahr zu Jahr weiter erhöht“, ergänzte Roni Moklaschi vom „Jott-Zett“. „Mit 164 Kids haben wir hier im Jugendzentrum die Kapazitäten vollständig ausgereizt“, stellte er fest. Die Organisatoren hatten sich am Dienstag vor dem Aktionstag noch einmal zu einer kurzfristigen Sitzung getroffen, um die ganzen Anmeldungen unterzubringen. „Es war eine logistische Herausforderung, die wir meistern mussten“, so Moklaschi.

In 16 Workshops konnten sich die Teilnehmer im Alter von zehn bis 14 Jahren ganz unterschiedliche Themen aussuchen. „Aus dem Angebot haben die Kids im Vorfeld jeweils ihre fünf gewünschten Themen-Workshops ausgewählt“, sagte Emmerich und ergänzte: „Wir haben möglichst alle Wünsche der Kinder berücksichtigt.“ Favoriten waren laut ihm und Moklaschi die technischen und sportlichen Workshops. Darunter waren Aktionen wie Raspberry PI Retro Konsole, Chemie-Experimente, Fußballspielen mit einem Werder-Trainer, Raketenbau und Graffiti.

Daneben rundeten weitere Workshops das Angebot im und ums Jugendzentrum Wildeshausen ab. So wurden auch die Räumlichkeiten des Waltberthauses genutzt, um dort „Linoldruck“ anzubieten. In der Sporthalle der Realschule kamen die jungen Werderfans ihren Idolen näher. Weiterhin wurden die Sporthallen der Wallschule, der St. Peter Schule und der Hunteschule genutzt. Ihr handwerkliches Geschick bewiesen die jungen Bastler bei den Kursen von Volker Wessels. Dort fertigten die Kinder verschiedene Holzarbeiten an. Im Naturworkshop der Naturschutzjugend zeigten die Betreuer den Interessierten, was beim Bau von Vogelnisthilfen wichtig ist. „Die Kästen sollten mindestens einmal jährlich im Spätsommer gereinigt werden, um dem Nachwuchs ein sauberes Heim vorzubereiten“, sagte Wolfgang Pohl. Wenn die Nistkästen dann noch in einer Höhe von ungefähr zwei bis drei Metern in Richtung Südost angebracht werden, sei der neue Unterschlupf bestens vorbereitet.

„Die Kinder lernen an diesem Tag eine ganze Menge nebenbei“, meinte Emmerich. „So ist es auch für die Zukunft wichtig, Aufgaben zu Ende zu bringen und dranzubleiben“, sagte er, und Moklaschi ergänzte: „Der gegenseitige Respekt wird an diesem Tag ebenfalls groß geschrieben.“ Einige Workshops wie der Bau von Raketen waren tagesfüllend. In anderen wechselten die Teilnehmer nach der Hälfte des Tages. Das geschah im Anschluss an ein Mittagessen. Der Jungs-Aktionstag endete mit einem Grillen.

Die zahlreichen Momente und Erlebnisse des Tages wurden in einem Video festgehalten. Die einzelnen Workshops wurden mit der Kamera begleitet und das fertige Video dann zum Abschluss den Eltern präsentiert. „Mit dem Ablauf bin ich super zufrieden. In der nächsten Woche werden wir uns für ein Resümee zusammensetzen“, zog Kreisjugendpfleger Emmerich sein Fazit. tbü