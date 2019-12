„EWE Netz“ erklärt hier die Umstellung auf neues H-Gas

Wildeshausen – Einige Bürger in Wildeshausen hatten bereits vor Weihnachten Post im Briefkasten, die den Besuch eines Monteurs der „EWE Netz“ ankündigt.

Viele andere Einwohner in der Kreisstadt sowie Dötlingen, Visbek und Winkelsett bekommen ebenfalls bald derartige Post. Der Grund liegt in der Umstellung der Erdgasgeräte in der Region auf eine alternative Gassorte: Auf H-Gas, das vorrangig aus Norwegen, Russland und Großbritannien stammt. Es ersetzt das L-Gas aus den Niederlanden, die bald nicht mehr liefern können.

Alle sollen eine warme Heizung haben

„Mit dem Projekt erfüllen wir einen Bundesauftrag, damit Verbraucher auch nach dem Ende der niederländischen Gaslieferungen noch eine warme Heizung und warmes Wasser haben“, beschreibt Kai Janßen das Ziel der Umstellung. Janßen ist bei „EWE Netz“ Gruppenleiter für das Projekt Erdgasumstellung.

Erster Besuch dauert eine halbe Stunde

Kunden erhalten laut Pressemitteilung in der Regel zwei Besuche. Bei dem jetzt anstehenden ersten Besuch erfasst ein Angestellter alle im Gebäude vorhandenen Erdgasgeräte und setzt eine Sicherheitsprüfung um. Dieser Besuch dauert rund 30 Minuten. Anschließend bestellt das Unternehmen für die Gasgeräte alle individuellen Materialien. Rund ein Jahr später erfolgt dann der zweite Besuch: „Hier passen wir die Geräte mit den gelieferten Materialien so an, dass sie das H-Gas sicher und sauber verbrennen können“, erklärt Janßen.

Keine Kosten für die Kunden

Sobald alle Geräte in der Region angepasst sind, erfolgt das Umstellen auf H-Erdgas.

Grundsätzlich entstehen Kunden keine direkten Kosten für das Anpassen ihrer Geräte an das H-Gas. Sämtliche Kosten werden von den Netzentgelten getragen, die alle Verbraucher in Deutschland gleichermaßen bezahlen. Es gibt aber Ausnahmen. „Wenn wir feststellen, dass ein Gerät eine Reparatur oder eine Wartung braucht, dann muss der Kunde das wie gewohnt selber beauftragen und bezahlen. Es ist ja sein Eigentum und somit ist er für einen gewarteten Zustand verantwortlich“, erklärt Janßen.

Kunden müssen Monteure auf das Grundstück lassen

Und wenn ein Kunde die Gasmonteure gar nicht auf sein Grundstück lässt? Dann ist das Unternehmen sogar berechtigt, sich mit Unterstützung von Behörden Zugang zum Gasgerät zu verschaffen, um Verbraucher vor potenziellen Gefahren zu schützen. Hierdurch entstehen Kosten, die dann der Kunde selber tragen müsste. Janßen nennt den Hintergrund für das Vorgehen: „Sollte ein Gasgerät noch auf das L-Gas eingestellt sein, aber mit H-Gas versorgt werden, könnte für die Kunden eine Gefahr entstehen, zum Beispiel durch das Atemgift Kohlenmonoxid. Vor diesen Gefahren müssen wir Kunden schützen.“

Die meisten Geräte können umgestellt werden

„Mit der bereits gemachten Erfahrung bei der Erdgasumstellung können wir sagen, dass wir insgesamt über 98 Prozent aller Kunden-Geräte erfolgreich an das alternative H-Gas anpassen können“, berichtet Janßen. Sogar ältere Geräte, die zum Beispiel über 20 Jahre alt seien, könnte man in der Regel problemlos anpassen.

Manchmal gibt es keine Ersatzteile mehr

„EWE Netz“ musste aber auch feststellen, dass sich sehr alte Gasgeräte, die vor 30, 35 oder sogar 40 Jahren installiert wurden, in vielen Fällen nicht mehr anpassen lassen. „Häufig gibt es den Hersteller des Gerätes heute nicht mehr, dann kann uns dieser leider auch kein Material mehr liefern“, so Janßen. Eine letzte Möglichkeit eröffnet „EWE Netz“ betroffenen Kunden dann noch: Kunden können bei ihrem Installateur und Heizungsbauer nachfragen und ihr Gerät auf eigene Verantwortung anpassen lassen. Der Kunde kann den Installateur seines Vertrauens dann auch direkt damit beauftragen, das Gerät an H-Gas anzupassen. „Grundsätzlich muss ein Kunde aber immer abwarten, bis wir vor Ort waren und sein Gasgerät erfasst und geprüft haben“, ergänzt Janßen.