Hier dürfen Radfahrer in Wildeshausen bald auf die Straße

Von: Ove Bornholt

Für die Glaner Straße gilt künftig keine Radwegbenutzungspflicht mehr. © bor

Die Pflicht, den Radweg zu benutzen, wird an einigen Landes- und Kreisstraßen in Wildeshausen aufgehoben. Davon verspricht sich der Landkreis mehr Sicherheit.

Wildeshausen – Nun ist die Stadt Wildeshausen an der Reihe: Nachdem der Landkreis Oldenburg schon in einigen Kommunen die Radverkehrsführung geändert hat, geht es jetzt um die Kreisstadt. Bis auf einige Ausnahmen gilt an den Kreis- und Landesstraßen in der Stadt in absehbarer Zeit keine Radwegbenutzungspflicht mehr. Ausgenommen sind Nordring, Westring und Südring, wie der Landkreis am Donnerstag mitteilte.

Auf dem Westring werden weiter keine Radfahrer fahren dürfen. Es gilt eine Ausnahmeregelung. © bor

Es bleiben noch folgende Kreis- und Landesstraßen: Ahlhorner Straße, Glaner Straße, Pestruper Straße, Visbeker Straße, Goldenstedter Straße, Harpstedter Straße und Delmenhorster Straße. Die Neuregelung gilt nur innerhalb geschlossener Ortschaften. An einigen der genannten Strecken gibt es schon länger keine Benutzungspflicht mehr. Nach und nach werden demnächst Schilder aufgestellt und Piktogramme aufgebracht. Erst ab dann sind die neuen Regeln verbindlich.

Die Benutzungspflicht sei aufgrund der übersichtlichen Straßenführung nicht mehr überall erforderlich beziehungsweise aufgrund der teilweise geringen Breite und der schlechten Beschaffenheit der Nebenanlagen nicht zulässig, heißt es vom Landkreis. Allerdings bedeute das keinesfalls, dass alle Radfahrer auf den genannten Straßen fahren müssen. Ein Benutzungsrecht der Nebenanlagen erhalten Kinder ab zehn Jahren, die keine reinen Gehwege mit dem Fahrrad benutzen dürfen, und Menschen, die nicht so sicher auf dem Rad unterwegs sind.

Anlass für die Neuregelung ist eine Änderung der Straßenverkehrsordnung, mit der die Pflicht zur Benutzung eines Radweges nur noch unter bestimmten Umständen angeordnet werden darf. Zum Beispiel aufgrund von hoher Verkehrsbelastung oder unübersichtlicher Straßenführung. Ersteres ist maßgeblich dafür, dass für die viel befahrenen Umgehungsstraßen (Westring, Südring und Nordring) Ausnahmen gelten.

Meisten Unfälle passieren auf den Nebenanlagen

Der Leiter des Straßenverkehrsamts, Siegfried Bluhm, sagte, er verstehe die Ängste in der Bevölkerung angesichts der Neuregelung. „Aber die meisten Unfälle passieren auf den Nebenanlagen“, bezog er sich auf Statistiken. Auf Radwegen ereignen sich laut Landkreis insbesondere Unfälle mit abbiegenden und kreuzenden Fahrzeugen, aber auch Kollisionen zwischen Fußgängern und Radfahrern. Die Unfallschwere sei dabei nicht geringer als bei Zusammenstößen zwischen mit Kraftfahrzeugen auf Fahrbahnen. „Auf der Straße sind die Radfahrer im Blickfeld der Autofahrer“, betonte Bluhm.