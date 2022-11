HGV in Wildeshausen stellt für 2023 seine Arbeit ein

Von: Dierk Rohdenburg

Seit 1903: Der Wildeshauser Handels- und Gewerbeverein stellt im 120. Jahr seines Bestehens die Aktivitäten ruhend. © HGV-Homepage

Der Handels- und Gewerbeverein Wildeshausen steht vor dem Aus. Zunächst wird die Arbeit im nächsten Jahr ruhend gestellt.

Wildeshausen – Diese Entwicklung hatte sich über die Monate angedeutet, nun wurde sie öffentlich verkündet: Der Wildeshauser Handels- und Gewerbeverein (HGV) stellt für das nächste Jahr seine Arbeit ein, nachdem es ein Jahr lang nur einen kommissarischen Vorstand gegeben hatte und weiterhin kein neues Führungsgremium gewählt werden konnte.

Im Rahmen der Generalversammlung des HGV am Dienstagabend im Restaurant „Altes Amtshaus“ beschlossen die Mitglieder, den Verein für 2023 „ruhend“ zu stellen. „Dies bedeutet, dass sämtliche Stadtmarketing-Aktivitäten für 2023 nicht mehr seitens des HGV ausgeführt werden“, teilte der frühere Vorsitzende Johannes Lenzschau am Mittwoch mit. Gleichzeitig sei beschlossen worden, für 2023 keine Jahresbeiträge bei den Mitgliedern zu erheben.

„Bei einer sinkenden Zahl von inhabergeführten Unternehmen und deren zeitlicher Belastung in den vergangenen sehr schwierigen Jahren ist eine personelle Verstärkung in Vorstand und Beirat nicht mehr gelungen“, so Lenzschau. „Eine sinnvolle weitere Ausübung der bisherigen Aktivitäten ist in dieser Form ehrenamtlich nicht mehr zu leisten.“

Massive Kritik an Beschlüssen des Wildeshauser Stadtrates

Ein weiterer entscheidender Hauptgrund für die Einstellung der Vorstandsarbeit sei das „Nichtzustandekommen“ eines professionellen Stadtmarketings für Wildeshausen, erklärte der Verein. Auch sei der Etat für Stadtmarketing-Aktivitäten (jeweils 20.000 Euro seitens der Stadt und des HGV) nicht ansatzweise ausreichend und einer Kreisstadt würdig.

Im vergangenen Jahr hatte sich der HGV-Vorstand nach eigenen Angaben intensiv gemeinsam mit der Mittelstandsvereinigung Wildeshausen (MIT) und unter Zuhilfenahme von Marketingexperten sowie erfahrenen Managern um eine Neuorganisation bemüht. Dieses sei nach vier Sitzungen seitens des Stadtrates abgelehnt worden, so der HGV. Auch die Vorstellung von neuen erfolgreichen und unabhängigen Organisationsformen in umliegenden Städten mit Beteiligung der Unternehmen, der Vereine und interessierten Bürgern habe leider politisch keine Reaktion ausgelöst. „An der Steuerung und Ausführung des Stadtmarketings innerhalb des Stadthauses sollte laut Mehrheit des damaligen Stadtrates festgehalten werden. Der neue Stadtrat hat dieses Thema nicht wieder aktualisiert“, so die weitere Kritik.

Dank an das Stadtmarketing

Der HGV-Vorstand bedankt sich in seiner Pressemitteilung ausdrücklich für die geleistete Arbeit der für das Stadtmarketing zuständigen Verwaltungsmitarbeiter. Dieses sei aber nur eine Veranstaltungsorganisation und habe nichts mit einem in die Zukunft gerichteten Stadtmarketing zu tun, heißt es. Neue und zukunftsweisende Aktivitäten könnten so nicht platziert werden.

„Da es weder vonseiten der Politik ein Interesse an der Entwicklung eines Stadtmarketings gibt, noch der HGV eine Chance sieht, die Arbeiten in dieser Vereinsform ehrenamtlich weiterzuführen, wird der Verein nun seine Arbeit einstellen“, so Lenzschau. „Die noch vorhandenen Vorstandsmitglieder, die seit vergangenem Jahr nur kommissarisch im Amt sind, sehen unter diesen Voraussetzungen und momentanen Strukturen keine Möglichkeit, den Verein weiter arbeitsfähig zu halten.“

Falls sich bis Ende 2023 keine neue Struktur findet, wird laut HGV eine erneut zusammengerufene Generalversammlung über die Auflösung beschließen. Nicht davon betroffen sei die Beelocal-Initiative, die ein eigenes Gebilde darstelle und nach Aussage des kommissarischen HGV-Vorstandes überaus erfolgreich agiert, eine große Akzeptanz seitens der Unternehmen und Kunden besitzt und eine sehr dynamische Entwicklung hat. „Dieses Erfolgsmodell wird definitiv weitergeführt“, teilt der Verein mit.