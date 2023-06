+ © Bor Parken an der Westerstraße: Dort können Kunden auch weiterhin mit einer App bezahlen. © Bor

Das Parkraumbewirtschaftungskonzept für Wildeshausen wird heiß diskutiert. Am Donnerstag auch im Stadtentwicklungsausschuss.

Wildeshausen – Der Plan ist ambitioniert: Laut den Vorgaben der Politik soll Wildeshausen jährlich 200.000 Euro durch eine Parkraumbewirtschaftung in der Innenstadt einnehmen. Alle Beteiligten, Anwohner, Gewerbetreibende sowie Ratsfraktionen waren aufgefordert, Ideen vorzulegen, wie das gelingen kann. Die Anregungen sollen am Donnerstag, 15. Juni, ab 18.15 Uhr während der Sitzung des Stadtentwicklungsausschusses im Rathaussaal vorgestellt werden.

Wie berichtet, hatte die UWG bereits ein Konzept vorgelegt, bei dem aber nicht gesichert ist, dass die Einnahmen in der geforderten Höhe erzielt werden können. Der Handels- und Gewerbeverein (HGV) Wildeshausen kann sich die Pläne mit drei Tarifzonen zwar nach eigenen Angaben als Diskussionsgrundlage vorstellen, wünscht sich jedoch Änderungen und Ergänzungen. „Die Neue Straße muss in die Zone C (zwei Stunden kostenlos parken) aufgenommen werden“, heißt es in einer Stellungnahme. Der Parkplatz sei für die obere Westerstraße sehr wichtig, und es hätten Privatleute extra Passagen gebaut, um eine Verbindung von der Einkaufsstraße zu den Parkflächen zu schaffen.

HGV hält Parkgebühren für ungerecht

Der HGV wünscht sich zudem eine gut erkennbare Ausschilderung des Parkleitsystems. Damit könne Parksuchverkehr vermieden und die Sicherheit von Radfahrern und Fußgängern erhöht werden, heißt es. Zudem wünscht sich der HGV deutlich sichtbare Schilder mit dem Aufdruck „Schritt fahren/Spielstraße“.

Zu den Plänen, die Parkraumbewirtschaftung zu intensivieren, hat der HGV eine klare Meinung: Man sehe es in der ohnehin schon angespannten Situation des Einzelhandels sowie der Gastronomie in Innenstädten als ungerecht an, die Besucher, Patienten und Kunden zur Aufbesserung des Stadthaushaltes heranzuziehen. Es gebe am Westring, in Einkaufszentren sowie in anderen Städten viele Möglichkeiten, alternativ einzukaufen. Das wiederum schwäche die Innenstadt.

„Wir sind eine Kreisstadt fast ohne öffentlichen Personennahverkehr. Es gehört zu den Aufgaben und Pflichten der Stadt, eine gute Erreichbarkeit des Individualverkehrs zu erreichen“, heißt es vom HGV.

Vorschlag der Grünen/Linken liegt vor

Unterdessen hat auch die Gruppe Grüne/Linke einen Vorschlag zur Parkraumbewirtschaftung vorgelegt. Sie sieht für Westertor, Westerstraße und Huntestraße eine Gebühr von zwei Euro in der Stunde sowie einen Tageshöchsttarif von zehn Euro vor. An allen anderen Straßen solle man einen Euro pro Stunde und einen Tageshöchsttarif von fünf Euro veranschlagen. Dauerparkplätze sollen laut dem Vorschlag 30 Euro monatlich für Bewohner und Angestellte der Anlieger kosten. In der Parkpalette wären 70 Euro monatlich zu zahlen. Übrige Stellplätze würden 50 Euro monatlich kosten.

Die Bewirtschaftungszeiten legt die Gruppe von Montag bis Freitag von 7 bis 19 Uhr und samstags von 7 bis 14 Uhr fest. An Sonn- und Feiertagen sollen keine Gebühren gezahlt werden.

Ebenso wie das Modell der Grünen/Linken könnte das Konzept der UWG durch eine Park-App unterstützt werden. Nach Auskunft aus dem Stadthaus ist die einjährige kostenlose Probezeit mit dem Anbieter „Parkster“ positiv verlaufen. Der Vertrag wurde deshalb im Frühjahr verlängert, die Konditionen aber nicht genannt. Ab jetzt erhält das Unternehmen Geld für seine Leistungen.