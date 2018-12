„Heiligabend in Gemeinschaft“ zum 19. Mal im Raum der Begegnung 

„Heute bin ich auch als Bürgermeister hier“

+ © Dejo Kleine Präsente überreichte Bürgermeister Jens Kuraschinski (hinten links) an die Ehrenamtlichen der Hospizhilfe. © Dejo

Wildeshausen - „Heiligabend in Gemeinschaft“ lautete am Montag bereits zum 19. Mal das Motto im Raum der Begegnung des Altenzentrums Alexanderstift in Wildeshausen. Einmal mehr hatte die Hospizhilfe Alleinstehende eingeladen, einen Abend mit Gleichgesinnten in gemütlicher Runde zu verbringen. Rund 50 Gäste folgten dieser Einladung.