Hervorragender Zustand: Wachesoldaten exerzieren

Hauptmann Hergen Stolle befördert engagierte Mitglieder

Ist nun Unteroffizier: Elmar Coert kniete, damit Feldwebel Detlev Horst (l.) und Hauptmann Hergen Stolle (r.) neue Schulterklappen anbringen konnten.

Die Wachkompanie der Wildeshauser Schützengilde hat neue Mitglieder begrüßt und engagierte Wachesoldaten befördert.

Wildeshausen – Ohne sie wäre das Wildeshauser Gildefest gar nicht möglich: die Soldaten der Wachkompanie. Die engagierten Gildebrüder trafen sich am Sonntagvormittag im Krandel, um zu exerzieren. Außerdem sprach der Hauptmann der Wache, Hergen Stolle, Beförderungen aus und begrüßte neue Mitglieder.

Die Kompanie wird nun durch Matthias Lagenstein und Cord Rogge verstärkt. Stolle beförderte des Weiteren: Steven Helmers sowie Jörn und Fabian Hasenbeck zu Soldaten, Denis Nicolaus zum Gefreiten, Elmar Coert zum Unteroffizier, Uwe Hähnel zum Stabsunteroffizier sowie Uve Freese und Günther Thuns zu Stabssergeanten.

Besonders schneidig präsentierte sich Coert, der es sich nicht nehmen ließ, bei seiner Beförderung zu knien. So konnten Feldwebel Detlev Horst und Hauptmann Stolle sofort zur Tat schreiten und die neuen Schulterklappen gleich an der Uniform des langjährigen Bekleidungswarts befestigen.

Im Vorfeld hatten sich die Wachemitglieder, von denen viele mit Familie in den Krandel gekommen waren, mit flüssiger Nahrung für die anstrengenden Diensttage rund um Pfingsten gestärkt. Das Tambourkorps, das Gildegericht sowie Schaffer Andreas Tonn und König Timo Poppe trafen ebenfalls im Krandel ein und komplettierten damit die Formation.

Damit die Wachkompanie ihren oft hochgelobten hervorragenden Zustand auch weiterhin beibehält, ließ Feldwebel Horst seine Männer mehrmals ordentlich stramm stehen. Beim Exerzieren der zwei Züge zeigte sich bei so manchem Wachesoldaten noch ein klein wenig Verbesserungspotenzial. Aber das letzte Pfingstfest war ja auch schon ein Jahr her. Letztendlich marschierten die Männer mit Tambouren, Schaffer und Majestät in ordentlicher Formation durch den Krandel.