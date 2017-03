Herrlichkeit: Denkmalschutz sorgt für Veränderungssperre

Wildeshausen - Von Dierk Rohdenburg. Die Träume davon, in den bald leerstehenden Räumen der Polizei an der Herrlichkeit in Wildeshausen ein Hotel zu betreiben, werden wohl langfristig lediglich Wunschdenken bleiben. Laut Bürgermeister Jens Kuraschinski sind an dem Ensemble kaum Anbauten möglich, weil der Denkmalschutz dagegen steht.

Vertreter der Stadtverwaltung hatten sich die geschützten Gebäude schon vor geraumer Zeit angesehen und zusammen mit den Denkmalschützern festgestellt, dass die Sanierung der maroden Immobilien teuer werden dürfte. Zudem sind die Grenzen für bauliche Entwicklungen eng. Ein Hotelinhaber würde aber in jedem Fall Anbauten benötigen, da in den vorhandenen Gebäuden kein wirtschaftlicher Betrieb möglich sein dürfte.

Einen Vorteil hat der Denkmalschutz aber dennoch: „Wir haben praktisch schon jetzt eine Veränderungssperre in dem Bereich“, so Kuraschinski im Bauausschuss. Dieser gelte zwar nicht städtebaulich aber in jedem Fall wegen der Restriktionen für einen Umbau.

Die FDP-Fraktion hatte schon vor Wochen angeregt, sich frühzeitig Gedanken zur Nachnutzung der alten Polizeigebäude und einer Möglichen Ausweisung der Fläche als Sondergebiet zu machen. Wie berichtet, unterschreibt das Land Niedersachsen am 30. März einen Kaufvertrag für ein neues Gebäude an der Daimlerstraße. Die Polizei bleibt jedoch noch bis 2018 an der Herrlichkeit, und das Land wird auch weiter die dortigen Immobilien besitzen. Aus diesem Grund läuft wohl auch die Anregung von Heiner Spille (UWG) ins Leere, die Sporthalle in Zukunft für Musikzüge als Übungsraum nutzen zu können. Die Stadt hat keinen Einfluss auf die Verwendung der Gebäude – zumindest nicht, so lange sie diese nicht erwirbt oder am Bebauungsplan Veränderungen vornimmt.

Ein Kauf ist auf jeden Fall ausgeschlossen. Im Haushalt wird dafür kein Geld zur Verfügung gestellt. „Wir müssen nun sehen, welche Auflagen bei diesem ,Sahnestück‘ erfüllt werden müssen“, so Wolfgang Sasse (CDU). Es gebe aber keinen Zeitdruck. Das sieht auch Kuraschinski so. „Einen Ankauf wird es nicht geben. Wir haben aber das Ensemble im Rahmen des Quartierskonzeptes im Auge. Vielleicht gibt es dann auch Fördermittel.“ In jedem Fall, so der Bürgermeister, wolle man schauen, ob es Interessenten für eine Nachnutzung gibt.