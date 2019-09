Herkunft und Zukunft im Fokus

Gymnasiasten arbeiten mit Schülern aus Portugal, Italien und Polen zusammen

+ Sind gespannt auf andere europäische Länder: Die Lehrerinnen Antje Grützmacher (links) und Tanja Krönke (rechts) mit den 30 Projektteilnehmern. Foto: Rinne

Wildeshausen - Von Holger Rinne. Wildeshauser Gymnasiasten arbeiten jetzt mit Schülern aus Polen, Italien und Portugal gemeinsam an dem von der EU geförderten Projekt „Footprints – Where have we come from? Where will we go?“ (zu Deutsch: Fußabdrücke – Wo sind wir hergekommen? Wo gehen wir hin?). „Ausschlaggebend für die Wahl des übergeordneten Themas war die derzeitige politische und gesellschaftliche Entwicklung Europas. Brexit, Arbeitsmigration, Immigration, Fremdenfeindlichkeit. Diese Tendenzen verunsichern auch viele junge Menschen“, erklärte Lehrerin Antje Grützmacher am Samstag beim ersten Treffen der Wildeshauser Arbeitsgruppe im Gymnasium. „Durch persönliche Begegnung, Wissen und Zusammenarbeit zwischen Jugendlichen und Lehrkräften sollen gemeinsame Wurzeln und die kulturelle Vielfalt erlebt und das gemeinsame kulturelle Erbe herausgearbeitet werden“, sagte die Fachobfrau Latein.