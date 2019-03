Am Herd entsteht die Gemeinschaft

Wildeshausen/Landkreis – Essen und Trinken hält Leib und Seele zusammen – diese alte Volksweisheit haben die Landfrauen im Landkreis Oldenburg in den vergangenen beiden Jahren immer wieder bestätigt gefunden: Unter dem Dach der Gesundheitsregion haben sie zusammen mit älteren Menschen in verschiedenen Wohn- und Pflegeeinrichtungen gekocht. Das Projekt stand unter dem Titel „Gemeinsam genießen – Landfrauen kochen für Senioren“. Am Montagnachmittag haben sie ein Resümee der Aktion gezogen. Die LzO-Stiftung Wildeshauser Geest hatte das Programm mit 3 000 Euro finanziert.

Sieben Landfrauen hatten sich dazu bereit erklärt, in zehn Einrichtungen im Kreisgebiet einen Vormittag lang mit den Senioren aus dem betreuten Wohnen zu kochen und verschiedene Spiele zu spielen. Ziel war einerseits, sie an eine gesunde und abwechslungsreiche Ernährung zu erinnern, berichtet die Kreisvorsitzende Heide Behrens. Viel wichtiger jedoch: „Wir wollten einen Prozess in Gang setzen“ – nämlich Kontakte fördern. Und das sei ihnen wunderbar gelungen. „Sie haben uns sofort gefragt, wann wir denn wiederkommen“, erinnert sich Hanna Seeger, „auch, wenn es nur Steckrüben gibt“. Oftmals kamen einfache Gerichte wie Grünkohl auf den Tische, einmal sogar Rouladen. Das Einkaufen für die zwölf bis 20 Personen haben die Landfrauen in ihren Zweierteams übernommen. Auch die benötigten Gerätschaften stellten sie zur Verfügung.

Für die Köchinnen sei es ebenfalls ein Gewinn gewesen, meint Antje Dinklage: „Die Lebensgeschichten zu hören, die Erzählungen von früher – das hat mir selbst ganz viel gegeben.“ Während das Essen dann vor sich hinkochte, spielten sie mit den Senioren Spiele, die vor allem deren Gedächtnis fördern sollten. Und für wen die Küchenarbeit zu anstrengend war, der habe eben den Tisch gedeckt oder die Servietten gefaltet, so Dinklage. Und wenn auch das nicht mehr ging: einfach in der freundlichen Runde geplauscht.

Bei den Einrichtungen offen Türen eingerannt haben die Landfrauen zunächst allerdings nicht, sagt Behrens. Meist sei es schwierig gewesen, dort jemanden zu finden, der sich der Sache angenommen hat. „Unsere Senioren waren begeistert davon“, erzählt Bettina Kühne vom „Haus Susanne“ in Großenkneten von ihren rundweg positiven Erfahrungen, „wir könnten das sofort wiedermachen.“ „Nach dem Besuch der Landfrauen kochen wir jetzt einmal im Monat gemeinsam“, lobt Elina Jäger vom Wohnpark „Am Sonnentau“ in Hude den Einsatz der Damen: „Wir kochen so wie früher und sammeln die Rezepte.“ Wie viel Spaß das gemeinsame Schnippeln, Schneiden, Brutzeln und Braten macht, hat sich inzwischen herumgesprochen: Zur letzten Veranstaltung der Reihe treffen sich die Landfrauen daher Mitte des Monats im Dorfgemeinschaftshaus Elmeloh. Diese Runde ist dann nicht nur für Senioren aus dem betreuten Wohnen, sondern für alle älteren Menschen, die Anschluss suchen offen – leckeres Essen natürlich inklusive.

Wenn sich die Landfrauen zu einer „zweiten Runde“ bereit erklärten, wäre diese durchaus denkbar, sagt Martina Plagge von der Gesundheitsregion. Da diese über ein eigenes Budget verfügt, könnte die Neuauflage durchaus entsprechend finanziert werden. fra