Henry-Garde-Bild für höchstes Gebot

Erlös für den Orgelförderverein

+ Hoffen auf viele Gebote: Franz Duin und Alfred Panschar (von links) mit dem Henry-Garde-Bild und einem Ölgemälde von Georg Kuboth. Beide Kunstwerke werden zugunsten des Orgelfördervereins versteigert. Foto: Bornholt

Wildeshausen - Von Ove Bornholt. Zugunsten des Orgelfördervereins versteigert der Wildeshauser Heimatforscher Alfred Panschar zwei Bilder. Eins von dem in der Kreisstadt sehr bekannten Maler Henry Garde und eins von Georg Kuboth aus dem süddeutschen Raum. Wer Interesse hat, kann sich die Kunstwerke in der Geschäftsstelle unserer Zeitung anschauen und ein Gebot bei Panschar abgeben, der unter Telefon 04431/918474 oder per E-Mail an alfred.panschar@ewe.net erreichbar ist. Die Versteigerung läuft ab jetzt bis zum 2. Februar. „Wir verzichten bewusst auf ein Mindestgebot, weil wir den Wert des Garde-Bildes als sehr hoch für Wildeshausen einschätzen“, lassen Panschar und Franz Duin, der beim Orgelförderverein für das Sammeln von Spenden zuständig ist, wissen.