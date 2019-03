185 Hektar für die Artenvielfalt

Wildeshausen/Landkreis – 185 Hektar Blühstreifen haben die Landwirte im Kreisgebiete zusammen mit den hiesigen Jägern angelegt. Die aktuelle Bilanz dieser Zusammenarbeit hat Hegeringleiter Josef Kuhlmann während der jüngsten Sitzung des Umwelt- und Abfallwirtschaftausschusses im Kreishaus vorgestellt. Die CDU-Fraktion hatte beantragt, die finanzielle Unterstützung für den Biotop-Fonds der Jägerschaft Oldenburg-Delmenhorst auf 20 000 Euro zu verdoppeln.

„Danke für die wohlwollende Prüfung unseres Anliegens“, eröffnete der Wardenburger seinen Vortrag. Das Geld sei gut angelegt und passe seiner Meinung nach ja auch zum angestrebten „Dialog mit der Landwirtschaft“, wie er bereits in dem vorangegangenen Tagesordnungspunkt (langfristige Untersuchung von Nitrateinträgen auf den hiesigen Ackerflächen) deutlich geworden sei. Der Fonds sei 2014 ins Leben gerufen worden, schilderte Kuhlmann. Ziel war und sei es, die Lebensbedingungen für Insekten sowie für Niederwild und Bodenbrüter zu verbessern. Gleichzeitig solle die Biodiversität verbessert werden. Offenbar mit Erfolg, denn trotz des Trends „Strom auf dem Acker“ zu produzieren, etwa durch Energiemais, habe die Insektendichte nicht abgenommen. Solche „einförmigen“ Maisfelder etwa eigneten sich auch nicht als Bruthabitate. Zudem: „27 Prozent der Ackerwildkräuter sind gefährdet“, wusste der Jäger zu berichten. Das gelte allerdings nicht alleine für die Landwirtschaft, sondern „auch außerhalb des Ackers – alle sind gefragt“. Deswegen gelte sein Dank den Landwirten, die unter anderem Teile ihres Ackers zur Verfügung stellten. Das bedeute für sie einen finanziellen Ausfall von 800 Euro je Hektar und Jahr, schilderte Kuhlmann die Situation.

Er habe sich persönlich immer wieder von dem Erfolg der Maßnahmen überzeugt. Von einem Streifen in Benthullen wusste er zu berichten: „Das summt und brummt, wenn man reingeht – da ist richtig was los“, freute er sich. Die Blühpflanzen böten darüber hinaus auch wertvolle Tracht für Bienen und Hummeln, so der Hegeringleiter weiter. In Absprache mit der Unteren Naturschutzbehörde soll der Anteil an mehrjährigen Mischungen deutlich künftig erhöht werden. Gegenwärtig liege dieser noch bei rund zehn Prozent. Sie beinhalten gegenwärtig je 21 Arten. Je nach Mischung und Hersteller kostet das Saatgut, das den Landwirten kostenlos zur Verfügung gestellt wird, zwischen 50 und 110 Euro je Hektar. „Die Quantität ist gut, jetzt geht es an die Qualität“, kommentierte Dezernentin Eva-Maria Langfermann. Deswegen kommen künftig verstärkt mehrjährige Saaten zum Einsatz. Das Augenmerk soll nicht zuletzt auf heimischen Arten und Wildkräutern liegen, da diese „unglaublich unterrepräsentiert“ seien. Die Ausschussmitglieder aller Parteien lobten die Arbeit der Jäger reihum und begrüßten die Aufstockung der Unterstützung. Das Engagement der Waidleute hat zudem wissenschaftliches Interesse hervorgerufen: Die Universität Lüneburg wird auf drei bis fünf Flächen in der Region je drei verschiedene Mischungen ausbringen und die Insektenpopulationen messen. fra