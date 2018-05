Heimische Bauarbeiter protestieren in Berlin

Landkreis Oldenburg - Bauarbeiter aus dem Landkreis Oldenburg lassen Dampf ab in Berlin. Auf den heimischen Baustellen herrscht „dicke Luft“, so die Bau-Gewerkschaft. Die Stimmung unter den rund 1 280 Angestellten im Landkreis Oldenburg sei „denkbar mies“.

„Vom Maurer bis zum Kranführer – alle sind stinksauer. Die Arbeitgeber haben die Tarifverhandlungen zum Scheitern geführt. Das bringt den Bau zum Brodeln“, erklärte die IG Bau-Bezirksvorsitzende Gabriele Knue in einer Mitteilung der Gewerkschaft. Aus dem Landkreis Oldenburg werde sich deshalb am kommenden Montag, 7. Mai, eine Bauarbeiter-Delegation auf den Weg nach Berlin machen, um beim zentralen Protest in der Hauptstadt „ordentlich Frust abzulassen“.

Die Demonstration ist dort geplant, wo sich die Schlichtungsrunde trifft: „Drinnen wird Ex-Bundeswirtschaftsminister Wolfgang Clement als Schlichter versuchen, die Arbeitgeber zu einem fairen Angebot zu bewegen. Draußen werden die Bauarbeiter laut und deutlich sagen, was sie wollen. Da ist mächtig Druck auf dem Kessel“, so Knue.

Den Bau für den Nachwuchs attraktiv machen

Für die Bezirksvorsitzende ist es ohnehin ein „starkes Stück“, dass es so weit gekommen ist: „In anderen Branchen gibt es Tarifabschlüsse. Nur im Baugewerbe blockieren die Arbeitgeber. Und das, obwohl der Bau boomt und die Auftragsbücher voll sind.“ Zudem sei die Lohnforderung der IG Bau vergleichbar mit der anderer Branchen: Sechs Prozent bei einer Laufzeit von zwölf Monaten.

„Dass ein Monatslohn als Weihnachtsgeld für alle Bauarbeiter mit in den Tarifvertrag gehört, will den Arbeitgebern partout nicht in den Kopf. Aber daran arbeiten wir“, so Knue. Sie setzt auf die Schlichtung am Montag und auf den Protest der heimischen Bauarbeiter. Immerhin gehe es auch darum, den Bau für den Nachwuchs attraktiv zu machen: In Zukunft will die IG Bau erreichen, dass Azubis die vollen Ausbildungskosten ersetzt bekommen. „Dazu gehören dann auch die Kosten für die Fahrt zur Berufsschule“, fordert Knue.

Weg zur Baustelle bezahlt bekommen

Darüber hinaus komme es künftig darauf an, dass Bauarbeiter den Weg zur Baustelle bezahlt bekommen. „Wenn ein Bauunternehmen Aufträge für eine Baustelle annimmt, die eine Stunde mit dem Auto vom Betrieb entfernt ist, dann ist das in Ordnung. Aber der Chef darf dann nicht erwarten, dass seine Bauarbeiter den Wecker morgens eine Stunde früher stellen, ohne dass sie davon etwas haben“, macht die IG Bau-Bezirksvorsitzende deutlich.

