Heilpädagogische Kindertagesstätte vor zehn Jahren eingeweiht

Von: Ove Bornholt

MIt Herzblut dabei: Eva-Maria Huschenbeth (links) und Jeanette Scholz leiten die Kindertagesstätte als Doppelspitze. © Krusch/Farbenfroh

Die Heilpädagogische Kindertagesstätte „Farbenfroh“ in Wildeshausen wurde vor zehn Jahren eingeweiht. Der Bedarf ist seitdem stark gestiegen.

Wildeshausen – Vor zehn Jahren wurde die Heilpädagogische Kindertagesstätte „Farbenfroh“ der „Lebenshilfe“ am Lehmkuhlenweg in Wildeshausen eingeweiht. Seitdem ist die Einrichtung für Kinder mit Entwicklungsverzögerung oder drohender Behinderung stark gewachsen und könnte sogar noch deutlich mehr Mädchen und Jungen aufnehmen, wenn die räumlichen Kapazitäten nicht erschöpft wären. „Die Warteliste ist sehr lang“, sagt Jeanette Scholz, die die Einrichtung seit Sommer 2014 leitet. Seit Anfang des Jahres mit Eva-Maria Huschenbeth als Doppelspitze.

In vier Kleingruppen mit jeweils sieben Kindern werden Drei- bis Sechsjährige betreut und gefördert, die Anspruch auf die sogenannte Eingliederungshilfe haben. Diese Leistungen sollen „eine umfassende Teilhabe von Menschen mit Behinderungen in allen Bereichen des gesellschaftlichen Lebens ermöglichen“, heißt es auf der Internetseite des Landkreises Oldenburg. Beim dortigen Sozialamt werden die Anträge gestellt. Konkret geht es zum Beispiel um Kinder, die Auffälligkeiten in der sozial-emotionalen Entwicklung haben, die autistische Verhaltensweisen zeigen, noch nicht sprechen oder deren motorische Entwicklung hinter der der Altersgenossen zurückbleibt.

Der Bedarf ist zweifellos vorhanden. Im Oktober 2021 war die vierte Gruppe in Betrieb gegangen. „Wir könnten noch zwei weitere Gruppen bilden“, sagt Scholz mit Blick auf die Warteliste. „Es hat sich in den vergangenen Jahren abgezeichnet, dass wir nicht mehr bedarfsdeckend anbieten können.“ Deswegen gebe es schon konstruktive Gespräche mit dem Landkreis. Über den Kindergartenbereich hinaus gibt es eine integrative Krippengruppe für zwölf Mädchen und Jungen von einem bis drei Jahren, in der zurzeit zwei Kinder mit Behinderung und zehn ohne betreut werden.

Scholz ist eine Verfechterin kleiner Gruppen. „Der Knackpunkt ist die Größe. In großen Gruppen herrscht eine ganz andere Lautstärke.“ Einige Kinder bräuchten hingegen ein überschaubares Umfeld, um gut zu lernen und sich entwickeln zu können. Zum Vergleich: In einer normalen Kita-Gruppe betreuen zwei Fachkräfte bis zu 25 Kinder. Bei „Farbenfroh“ gibt es einen ganz anderen Personalschlüssel, um den Bedarfen der Mädchen und Jungen mit Entwicklungsverzögerung oder drohender Behinderung gerecht zu werden. Insgesamt arbeiten rund 50 Personen in der Einrichtung. Sie kümmern sich allerdings auch um einen dritten Bereich, der in den vergangenen Jahren immer stärker in Anspruch genommen wurde.

Frühförderung wird stark nachgefragt

„Bei der heilpädagogischen Frühförderung gab es einen Riesensprung“, sagt Scholz. Wurden vor zehn Jahren noch 32 Kinder gefördert, sind es mittlerweile 132. Zielgruppe sind Mädchen und Jungen von null bis sechs Jahren, die Auffälligkeiten in ihrer Entwicklung haben. „Das sind ganz unterschiedliche Beeinträchtigungen in den verschiedenen Entwicklungsbereichen“, sagt Scholz. Die Kinder werden ambulant gefördert. Das heißt: in der Kita am Lehmkuhlenweg beziehungsweise in extra dafür angemieteten Räumen in der Innenstadt, zu Hause oder in den Stamm-Kitas. „Corona hat da sicherlich im Bereich Sozial/Emotional für einen Brennglas-Effekt gesorgt“, erklärt Scholz die starke Zunahme. Allerdings sei schon vor der Pandemie ein stetiger Zuwachs verzeichnet worden. „Kinderärzte, Eltern und Erziehern schauen einfach stärker hin als noch vor zehn Jahren.“

Bei der konkreten pädagogischen Arbeit legen die Mitarbeiter Wert darauf, den Mädchen und Jungen Freiräume zu lassen. Denn die Interessen der Kinder würden bestimmen, in welchen Bereichen sie sich gerade entwickeln, zum Beispiel motorisch, sprachlich oder sozial. „Da wo das Interesse des Kindes ist, ist auch die Kraft für Entwicklung.“ Sehr wichtig ist auch die Kommunikation, denn in vielen Fällen sprechen die Kinder von sich aus gar nicht oder nur wenig. Mit Hilfsmitteln wie Bildkarten und Gebärden können sie sich trotzdem ausdrücken, was für Erfolgserlebnisse sorgt und Frust hemmt. Ebenfalls zum Einsatz kommt die elektronische Sprachausgabe. „Das ist ein Button, den die Fachkräfte oder Eltern individuell besprechen können“, erklärt Scholz. Entweder ganz einfach mit „Ja“ und „Nein“ oder auch mit längeren Texten. „Manche Kinder würden gerne im Morgenkreis erzählen, wie ihr Wochenende war, können das aber nicht. Doch wenn die Mutter zu Hause den Button bespricht, kann sich das Kind auf diesem Weg mitteilen.“

Seit ein paar Jahren wird die „Marte Meo“-Methode in der Kita angewandt, die unter dem Motto „Aus eigener Kraft“ steht. Dafür wurden die Fachkräfte speziell geschult. Die vor rund vier Jahrzehnten in den Niederlanden entwickelte Technik basiert darauf, den Kindern genau zuzuschauen, ihr Tun und ihre Gefühle zu benennen. „Wenn zum Beispiel ein Kind nicht Bobbycar fahren kann, weil das gerade benutzt wird, ärgert es sich“, nennt Scholz ein konkretes Beispiel. Die Erzieher könnten dieses Gefühl dann direkt ansprechen, damit das Kind seine Emotion besser versteht. „Wir achten feinfühlig auf die Signale“, sagt Scholz. Das ermögliche eine bessere Unterstützung der Kinder.

Und wie geht es weiter? Wenn alles gut läuft, ist die Kita „Farbenfroh“ bald als eine der wenigen in Deutschland offiziell „Marte Meo“-zertifiziert. Im Bereich der schulischen Betreuung für Menschen mit Behinderung ändert sich mit dem Auslaufen der Förderschulen Lernen zurzeit einiges. Wie auch immer sich die von der Politik vorangetriebene Inklusion auf den Kindergartenbereich auswirkt, „der Bedarf an kleinen Gruppen wird immer bleiben“, ist sich Scholz sicher.