Hecke an der „Sägekuhle“ brennt

Unfall mit einem Bunsenbrenner

+ Ein Feuerwehrmann löscht mit einem Schlauch in dem Garten an der „Sägekuhle“. Foto: bor

Wildeshausen – Ein unvorsichtiger Umgang mit einem Bunsenbrenner hat am Mittwoch gegen 14.40 Uhr die Wildeshauser Feuerwehr auf den Plan gerufen. Die Ehrenamtlichen rückten zu einem Grundstück an der „Sägekuhle“ in der Kreisstadt aus. In einem Garten war eine Hecke in Brand geraten. Auch einige Bäume wurden in Mitleidenschaft gezogen.