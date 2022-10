Haushaltsplanung in Wildeshausen tiefrot

Von: Dierk Rohdenburg

Bei den Haushaltsplanungen geht es um Einsparungen und Mehreinnahmen für die Stadt. © lo

Die Stadt Wildeshausen muss sparen. Sogar wenn freiwillige Leistungen gestrichen werden, fehlt Geld in den kommenden Jahren.

Wildeshausen – Die Haushaltssituation der Stadt Wildeshausen ist dramatisch schlecht. Das geht aus Zahlen hervor, die Kämmerer Thomas Eilers den Fraktionen im Stadtrat vorgelegt hat. Der Finanzausschussvorsitzende Matthias Kück (UWG) hatte darauf gedrängt, nachdem ihn die Verwaltung über das drohende Defizit informiert hatte. Bis zum vergangenen Wochenende sollten die Politiker deshalb auf seinen Wunsch Vorschläge unterbreiten, wie die Situation entschärft und der Haushalt gedeckt werden kann. Denkbar sind in diesem Zusammenhang auch Steuererhöhungen. Das wurde bereits während der vergangenen Ratssitzung deutlich.

Wie Eilers den Fraktionen berichtet, hat sich die Haushaltslage gegenüber der bisherigen Planung in drei Bereichen deutlich verschlechtert. Die steigende Zinslast, erhöhte Personalaufwendungen und Energiekosten ergeben nach Berechnung der Stadtverwaltung eine jährliche Zusatzbelastung von rund 2,5 Millionen Euro. Hinzu kommt nach Angaben von Eilers auf Grundlage der aktuellen Daten zum Niedersächsischen Finanzausgleich eine gegenüber der bisherigen Planung erhöhte Kreisumlage von jährlich rund einer Million Euro. Die Stadt muss also mit einer Mehrbelastung von 3,5 Millionen Euro rechnen.

„Trotz optimistischer Kalkulation künftiger Steuererträge konnte die Stadtverwaltung bislang keinen Haushaltsausgleich erreichen“, heißt es in einer Information an die Politik.

Dabei kalkuliert der Kämmerer bereits mit harten Einschnitten. So könnten im Finanzplanungszeitraum rund 750 000 Euro gespart werden, wenn die Bauunterhaltung durch eine gezielte Projektierung erfolgt. Denkbar sei auch die Reduzierung der Budgets für die freien Träger der Kindertagesstätten um 300 000 Euro für 2023 und 150 000 Euro für 2024. Zudem müssten eventuelle Projekte und Zuschüsse auf Eis gelegt werden. Dabei geht es beispielsweise um die beantragte Sanierung des Freibades, geplante Fördermittel für den Neubau des DLRG-Funktionsgebäudes und den Erhalt der Villa Knagge oder den Bürgerbus. Somit bleibe ein Defizit von rund 1,2 Millionen Euro für das Jahr 2023 und von 1,5 Millionen für das Jahr 2024. Erst danach könne man mit einer Entlastung rechnen, so der Fachbereich Finanzen.

Mit harten Einschnitten kalkuliert

Die Einnahmesituation ließe sich allerdings durch eine Erhöhung der Realsteuern verbessern. Diese werden in Wildeshausen aktuell unterdurchschnittlich im Vergleich zum Landesschnitt erhoben, rechnet die Stadtverwaltung vor. Wenn die Stadt beispielsweise die Grundsteuer B um zehn Prozentpunkte anheben würde, müsste jeder Haushalt jährlich zehn Euro mehr zahlen. Das würde der Stadtkasse 85 000 Euro mehr einbringen. Eine Erhöhung der Gewerbesteuer um zehn Prozentpunkte, so die Verwaltung, würde schon 260 000 Euro jährlich bringen. Der Hebesatz liegt in Wildeshausen derzeit bei 380 Prozent, im Landesdurchschnitt für Gemeinden mit weniger als 100 000 Einwohner seien es 391 Prozent.