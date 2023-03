Haus in Wildeshausen nach Feuer unbewohnbar

Von: Dierk Rohdenburg

Teilen

Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen. © Polizei

Wildeshausen – In einem Haus an der Straße „Am Schullenkamp“ in Wildeshausen ist am Donnerstag in der Frühe ein Feuer ausgebrochen. Es ist zunächst unbewohnbar.

Der Brand entstand aus bislang unbekannten Gründen gegen 7.30 Uhr in dem Einfamilienhaus in der Landgemeinde Aumühle. Die Bewohner konnten das Gebäude laut Polizeibericht eigenständig verlassen. Die Freiwilligen Feuerwehren aus Wildeshausen, Düngstrup und Dötlingen waren mit 55 Kräften vor Ort und löschten das Feuer recht schnell.

Die Schäden im Inneren des Gebäudes sind groß. Das Haus kann aktuell nicht mehr bewohnt werden. Die Höhe des entstandenen Schadens ist bislang unbekannt. Die Polizei hat nach eigenen Angaben Ermittlungen zur Feststellung der Brandursache aufgenommen.