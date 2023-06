Haus-Abriss beim Bahnhof beschäftigt Politik

+ © Vorwerk In wenigen Stunden abgerissen: Die „Oldenburger Hundehütte“ am Bahnhof ist Geschichte. © Vorwerk

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Ove Bornholt schließen

Feedback schließen

Weitere schließen

Der Abriss der „Oldenburger Hundehütte“ am Bahnhof hat viele Bürger beschäftigt. Nun stand das Thema auf der Agenda des Wildeshauser Bauausschusses.

Wildeshausen – Der Wildeshauser Bauausschuss hat sich am Donnerstagabend im Rathaus mit dem Abriss der „Oldenburger Hundehütte“ am Bahnhof und einer Veränderungssperre für das Gebiet befasst. Damit sollte das alte Gebäude eigentlich erhalten werden. Wie berichtet, kam es jedoch anders.

Nach intensiver Debatte gab es ein einstimmiges Votum für eine Veränderungssperre. Die Politik hatte aber viele Fragen zum Abbruch des Hauses, sodass Bauamtsleiter Hans Ufferfilge erst einmal zum Ablauf informierte. „Wir haben den Denkmalstatus prüfen lassen“, berichtete er dem Ausschuss. Der Bauantrag mit Abrissanzeige sei Ende April bei der Stadtverwaltung eingegangen. Weil zu diesem Zeitpunkt und auch danach keine endgültige Einschätzung der Denkmalschutzbehörde in Oldenburg vorgelegen habe, „blieb keine Zeit“, betonte er. „Deswegen haben wir die Instrumente des Baugesetzbuchs zum Erhalt des Gebäudes angewendet.“ Wie berichtet, hatte der Verwaltungsausschuss nicht öffentlich getagt und beschlossen, die Veränderungssperre und eine Erhaltungssatzung auf den Weg zu bringen.

War die Verwaltung schon 2022 informiert?

Der Bauamtsleiter bestätigte die Darstellung des Landkreises Oldenburg, wonach dieser dem Eigentümer am Freitag vor Pfingsten den Abriss untersagt hatte – auf Antrag der Stadt. Der Abbruch sei dann entgegen dem Beschluss erfolgt. „Wir haben ohne schuldhaftes Zögern sofort gehandelt“, so Ufferfilge. Der Landkreis kläre zurzeit die Sanktionsmöglichkeiten ab. Man solle dem Eigentümer aber auch ein Gesprächsangebot machen, „sodass man gemeinsam zu einer Nachfolgelösung kommt“.

Mit der Darstellung reagierte die Verwaltung auf einen Fragenkatalog der CDW. Allerdings gibt es nicht alle Antworten öffentlich. So fragte der fraktionslose Ratsherr Karl Schulze Temming-Hanhoff gezielt nach, wann die Stadtverwaltung erstmals von den Neubau- und Abrissplänen erfahren habe. „Das werden wir nicht öffentlich im Verwaltungsausschuss berichten. Verwaltungsinterna wie diese werden wir in keinster Weise in öffentlicher Sitzung vorstellen“, betonte daraufhin Ufferfilge. Angeblich soll es bereits vor über einem Jahr eine Anfrage des Eigentümers an die Stadtverwaltung gegeben haben.

Zwar waren, wie erwähnt, alle stimmberechtigten Mitglieder des Ausschusses für die Veränderungssperre. Aber unter anderem betonte Wolfgang Sasse (CDU): „Wir reden über das Geld anderer Leute, das Vermögen der Bürger. Wir sind in der Verantwortung.“ Ulrich Kramer (CDU) forderte: „Wir müssen präziser und nachvollziehbarer werden. Was ist denn historisch? Was ist erhaltenswert?“ Immobilienbesitzer müssten wissen, was auf sie zukommt. Die „Oldenburger Hundehütte“ sei ein schönes Gebäude gewesen, „aber jahrelang hat sich niemand dafür interessiert.“ Auch Günter Lübke (Pro Wildeshausen) hatte so seine Probleme mit dem Ablauf. „Aus Sicht eines Investors muss mehr Sicherheit da rein“, betonte er. Der Investor habe ja weder eine Veränderungssperre noch eine Erhaltungssatzung vorgefunden.

Rat war 2021 gegen eine Erhaltungssatzung

„Bis zum Zeitpunkt der Verfügung durch den Landkreis durfte das Gebäude abgerissen werden“, stellte dann auch Bürgermeister Jens Kuraschinski klar. Dabei hatte der Rat eigentlich schon 2018 beschlossen, eine Erhaltungssatzung für den Bereich außerhalb des Stadtwalls zu erlassen. Dann wäre das Gebäude gerettet worden. Doch diese weitreichende Erhaltungssatzung gab es nie, denn 2021 entschied der Rat, den alten Beschluss aufzuheben und stattdessen eine Gestaltungsfibel mit Empfehlungen zu verfassen.

Diese sei ein „zahnloser Tiger“, ärgerte sich Klaus Schultze (Grüne). „Der Rat muss den Mut zur Satzung haben. Wir sind dazu verpflichtet, das historische Erbe zu schützen, und das geht über den Stadtwall hinaus.“ Es sei eine Tragödie, was mit der „Oldenburger Hundehütte“ geschehen ist.

Claudia Gladen (CDW) verwies auf positive Beispiele wie die alte Lohgerberei an der Huntestraße. Sie verstehe die eventuellen Ängste von Investoren angesichts eines Eingriffs der Stadt nicht. „Es gibt doch die Fibel, die leider nicht bindend ist, aber an der wir uns orientieren können.“ Von der UWG konnte aus persönlichen Gründen kein Ratsherr an der Sitzung teilnehmen. Der Fraktionsvorsitzende Rainer Kolloge teilte aber mit, für das Areal mit dem abgerissenen Gebäude müsse eine einstöckige Bebauung vorgeschrieben werden.

Ordnungsruf für Schulze Temming-Hanhoff

Der Ausschussvorsitzende Stephan Dieckmann (SPD) erteilte dem fraktionslosen Ratsherren Karl Schulze Temming-Hanhoff während der Sitzung des Bauausschusses einen Ordnungsruf wegen eines „persönlichen Angriffs auf den Bürgermeister“. Dem widersprach Schulze Temming-Hanhoff ganz entschieden. Er hatte in der Sitzung seine Vorwürfe wiederholt, dass „der Bürgermeister macht, was er will, und der Rat nichts dagegen unternimmt“. Der Verwaltungschef treffe Grundsatzentscheidungen am Rat vorbei und versuche, „sich mit Falschaussagen positiv darzustellen“. Im konkreten Fall kritisierte der Ratsherr, dass die Beratung über eine Veränderungssperre Mitte Mai im nicht öffentlichen Verwaltungsausschuss und nicht im öffentlichen Bauausschuss oder dem Rat erfolgt ist.