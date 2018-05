Hauptschule rückt die Berufsorientierung in den Mittelpunkt

Tag der offenen Tür deckt das gesamte Spektrum des Schullebens ab

+ Hier werden Höhlenmalereien auf Backpapier nachempfunden.

Wildeshausen - Draußen bemalten Fünftklässler im Stile von Höhenmalerei Backpapier. Am Eingang offerierten Mareike Sandkuhl und Nicole Zerr aus der 10b am Mittwoch beim Tag der offenen Tür Führungen durch die Hauptschule Wildeshausen. Die Schülerfirmen boten Produkte zum Verkauf an. „Kreatex“ hoffte unter anderem auf Abnehmer für seine „Schmelzfeuer“ – Kerzen in dekorativen kleinen Eimern. Beim Weltladen in Oldenburg eingekaufte Erzeugnisse pries „Der faire Laden“ an. „Dieser Schülerfirma geht es nicht in erster Linie um Profit, sondern vor allem um den Grundgedanken, der hinter fair gehandelten Waren steckt“, verriet Konrektor Dr. Andreas Everinghoff.