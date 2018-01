Hauptsatzung trägt falsche Signatur

Wildeshausen - Die Änderung der Hauptsatzung und der Geschäftsordnung des Rates der Stadt Wildeshausen ist seit dem 21. Dezember beschlossene Sache. Zumeist interessiert das Paragrafenwerk nicht viele Bürger, werden darin doch die Verwendung von Wappen, Flagge, Dienstsiegel oder Aufgaben des Bürgermeisters benannt.

Das neue Werk liegt nun aber bei der Kommunalaufsicht des Landkreises Oldenburg zur Prüfung vor. Der fraktionslose Ratsherr Karl Schulze Temming-Hanhoff hat es dort eingereicht, weil es offensichtliche formale Fehler beinhaltet und seiner Ansicht nach gegen das Kommunalverfassungsgesetz verstößt. „Es ist unverständlich, dass im Ratsinformationssystem eine Hauptsatzung hinterlegt ist, die am 21. Dezember 2017 angeblich von Herrn Professor Dr. Kian Shahidi als Bürgermeister unterzeichnet ist, obwohl dieser seit drei Jahren nicht mehr im Amt ist“, so Temming-Hanhoff.

Unverständlich sei auch, dass der zweite Absatz des Ratsbeschlusses zur Änderung der Hauptsatzung, der zusätzliche Regelungen zu Bekanntmachungen enthält, nicht in die Satzung aufgenommen wurde. Dort heißt es laut Ratsbeschluss: „Die Verwaltung wird beauftragt, im redaktionellen Teil der NWZ und der WZ auf die Veröffentlichung im Amtsblatt hinzuweisen“ (wir berichteten).

Temming-Manhoff mahnt Überprüfung an

Für Temming-Hanhoff nicht nachvollziehbar ist auch, dass die geänderte Geschäftsordnung formal am 1. Januar 2018 in Kraft getreten sein soll, obwohl der Rat am 21. Dezember beschlossen hatte, dass die Änderung sofort in Kraft tritt. Inbesonders, was die Signatur durch Shahidi betrifft, teilte Bürgermeister Jens Kuraschinski mit, dass es sich ganz offenbar um einen Fehler handelt, der von der Verwaltung gemacht wurde. „Darüber bin ich sehr verärgert“, teilte er unsere Zeitung mit. Doch es gibt weitere Vorwürfe.

Temming-Hanhoff sieht andere gesetzliche Vorgaben missachtet. Er kritisiert, dass der Bürgermeister per Satzung ermächtigt wird, als Geschäft der laufenden Verwaltung die Vergabe von Aufträgen und Leistungen unbegrenzt und bei Grunderwerb im Einzelfall bis zu 50.000 Euro zu tätigen. „Richtig ist, dass der reine Verwaltungsakt einer Vergabe oder des Erwerbs ein Geschäft der laufenden Verwaltung ist“, so Temming-Hanhoff. Dieser setze aber den gültigen Beschluss der zuständigen Gremien voraus. Der Passus „Auftragsvergaben werden im Verwaltungsausschuss behandelt“ wurde jedoch in der Geschäftsordnung (Paragraf 25, Absatz 4) ersatzlos gestrichen. Da nach der Satzungsänderung die Wertangaben und die Zuständigkeiten nicht mehr übereinstimmen, mahnt Temming-Hanhoff eine Überprüfung an.

dr